(AFP) - L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a assumé son statut de favori en remportant dimanche le Grand Prix du Qatar, première épreuve du Championnat du monde MotoGP.



Devant les Italiens Andrea Dovizioso (Ducati) et Valentino Rossi (Yamaha), le pilote de 22 ans signe la 2e victoire de sa carrière dans la catégorie reine, la première pour Yamaha, où il a succédé à son compatriote Jorge Lorenzo à l'intersaison.

Vinales, annoncé comme le grand rival pour le titre face au tenant, l'Espagnol Marc Marquez, a été durant tout le week-end à la hauteur après avoir dominé l'ensemble des essais d'avant-saison. De deux ans son aîné, Marquez, sacré en 2013, 2014 et 2016 en MotoGP, n'a pris que la 4e place dimanche, et sent certainement le vent du boulet.

En effet Vinales a parfaitement résisté à la pression supplémentaire liée aux difficultés météorologiques ayant touché le circuit de Losail, qui ont retardé de 45 minutes le départ de la course disputée en nocturne dimanche soir, après avoir provoqué l'annulation des essais qualificatifs samedi.

«Au début je suis resté prudent, mais quand j'ai vu que les autres commençaient à pousser, j'ai fait de même, tout en faisant attention aux pneus», a indiqué le natif de Figueras sur Eurosport. «Merci à mon équipe qui a fait un grand travail tout au long du week-end dans ces conditions très difficiles», a-t-il expliqué après la course.

Vinales est devenu dimanche, après Mike Hailwood, le deuxième plus jeune pilote à remporter une course dans la catégorie reine avec deux motos différentes, Suzuki puis Yamaha dans son cas.

Son coéquipier Valentino Rossi, septuple champion du monde en catégorie reine, termine lui sur la troisième marche du podium, après une très belle remontée depuis la 10e place sur la grille de départ.

Pour sa première course en moto GP, le Français Johann Zarco (Tech3) a mené la course durant les six premiers tours avant de chuter et de céder la tête à Dovizioso, dépassé à son tour par Vinales à deux tours de la fin.

«Félicitations à lui, il a fait quelques tours complètement fous», a indiqué le vainqueur du jour au sujet du pilote français. Parti 4e sur la grille, Zarco s'est montré ultra agressif au départ pour s'emparer de la première place.

Zarco l'a conservée en accroissant régulièrement son avance, devant un groupe de poursuivants composé de Dovizioso, Marquez, Iannone et Vinales.

Malheureusement le double champion du monde en titre de Moto2 a fini par partir à la faute. «Les conditions étaient difficiles, j'ai voulu prendre cette opportunité pour vite me mettre dans le rythme», résumait Zarco, de retour indemne dans les stands.

A l'inverse, Jorge Lorenzo, pour sa première chez Ducati, ne pouvait cacher sa déception, après sa 11e place. Hormis un abandon en 2014, il n'avait ainsi jamais terminé au delà du 4e rang sur le circuit de Losail en neuf courses de MotoGP.

Et l'Espagnol de 29 ans, triple champion du monde comme Marquez, voit dans le même temps son jeune remplaçant chez Yamaha se couvrir de gloire.