Accroché par la Jeunesse Canach à domicile (2-2), le Progrès n’enchaînera pas une troisième victoire consécutive. Ferino et Laurent avaient pourtant donné par deux fois l’avantage aux Jaune et Noir, mais un penalty et une action magique de Ferro ont permis à Canach de prendre un point précieux pour son maintien.

Par Thibaut Goetz

Le match

Le ballon tourne bien dans les pieds du Progrès en début de match. Mais, petit à petit, la partie s’installe dans un faux rythme. Les occasions se font rares pour Niederkorn face à une Jeunesse Canach bien regroupée dans ses trente derniers mètres. A la demi-heure de jeu, la première tentative sérieuse arrive enfin: elle est l’œuvre de Sébastien Thill, qui trouve le montant d’une frappe à l’entrée de la surface (29e).

Les visiteurs répondent du tac au tac avec Seck qui tente un extérieur du pied depuis l’arc de cercle, ça passe juste au-dessus. La fin de première période voit la sortie sur blessure de Thiel du côté de Canach, remplacé par Gbalé.

Ferino débloque la situation

Après la reprise, le Progrès va encore toucher du bois. Sur un corner de Sébastien Thill, Ferino s’élève plus haut que tout le monde, mais manque de peu l’ouverture du score (54e). Le défenseur niederkornois va retenter sa chance quelques minutes après avec succès. Après un coup franc repoussé difficilement par Moreira, Ferino est sur la trajectoire du ballon et marque de près (1-0, 58e).

Mais Canach va vite se remettre en selle après une faute de Mastrangelo sur Seck dans la surface (62e). Pedro Ferro transforme le penalty impeccablement (1-1, 63e). Ce match vit décidément un quart d’heure de folie, puisque Laurent va de suite redonner l’avantage aux locaux en trompant Moreira de près (2-1, 67e). Et ce n’est pas fini, puisque Ferro s’en va dribbler deux défenseurs du Progrès avant de tromper Flauss, après une superbe chevauchée! (2-2, 73e).



Avec son doublé, Pedro Ferro est l'homme du match

Photo: Christian Kemp

Seck est ensuite tout près de donner l’avantage aux promus, mais Flauss veille au grain (79e). Finalement, c’est sur un partage des points logique que la partie s’achève au stade Jos Haupert.

La note: 14/20.



Une première période peu animée, avec seulement deux occasions franches à signaler. Un peu plus d’espaces pour manœuvrer en deuxième mi-temps et un scénario qui s’emballe.

Le fait du match

Les trous d’air du Progrès. Deux fois en tête dans ce match, le Progrès a été rejoint par deux fois après que sa défense a été prise de vitesse côté droit par Ferro, à la plus grande colère de Paulo Amodio au bord du terrain.

L’homme du match: Pedro Ferro.



Un doublé pour le milieu de terrain de la Jeunesse Canach. Après avoir placé un penalty en pleine lucarne sans trembler, il s’est autorisé un slalom dans la défense du Progrès pour le 2-2, superbe.



Réactions

Pedro Ferro (Canach): «Pour chaque point pris, c'est comme si on en prenait trois! Niederkorn est une super équipe, c'est difficile de venir jouer ici. Et puis, nous sommes en fin de championnat, et cela commence à être dur physiquement. C'est fou de revenir deux fois au score comme cela, surtout contre le Progrès.»

Alexis Lafon (Progrès): «Peu importe l'adversaire, on devait gagner ce soir, et ce n'est pas le cas. Ça fait chier (sic) d'avoir grillé un joker. On prend trop de penalties; je ne sais pas si c'est par maladresse, ou si on est plus souvent sanctionnés.»

Progrès Niederkorn – Jeunesse Canach 2-2

Stade Jos Haupert, pelouse en bon état, arbitrage de M.Bindels assisté de MM Quiterio et Mantero. 390 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Ferino (58e), 1-1 Ferro (63e s.p.), 2-1 Laurent (67e), 2-2 Ferro (73e).

Corners: 9 (2+7) pour le Progrès; 1 (0+1) pour la Jeunesse.

Cartons jaunes: Soares (90+1, faute sur Ferro) au Progrès; Seck (66e) à Canach.



PROGRES: Flauss; Mastrangelo, Ferino, Soares, Garos, O. Thill (76e Watzka); Fiorani (68e Menaï), S. Thill, Lafon, Poinsignon (88e Borges); Laurent.

Joueurs non-utilisés: Machado, Ramdedovic.

Entraîneur: Paulo Amodio.

CANACH: Moreira (cap.); Hoeser, Negi, Nana Kouamou, Semedo; Ferro, Dervisevic, Maquart, Thiel (45e Gbalé), Seck (85e Karius); Mukendi (71e Maurer).

Joueurs non-utilisés: Rauen, Martins.

Entraîneur: Patrick Maurer.