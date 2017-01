(AFP). Le Bulgare Grigor Dimitrov, 15e mondial, a confirmé son beau début de saison en se qualifiant pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales de l'Open d'Australie aux dépens du Belge David Goffin (11e) en trois sets 6-3, 6-2, 6-4, mercredi à Melbourne.

Dimitrov, 25 ans, jouera sa deuxième demi-finale en Grand Chelem, après Wimbledon en 2014, contre l'Espagnol Rafael Nadal (9e) ou le Canadien Milos Raonic (3e), qui s'affrontent mercredi (à partir de 08h30 GMT).

Ancien grand espoir du circuit, naguère surnommé «Baby Fed» pour son talent et sa gestuelle inspiré du Suisse, le Bulgare s'est installé parmi les outsiders de l'Open d'Australie en remportant le tournoi de préparation de Brisbane. Il y avait battu trois joueurs du top 10, Dominic Thiem, Milos Raonic et Kei Nishikori. Il reste sur dix matches gagnés d'affilée.

Il a largement dominé Goffin, très gêné par ses variations du fond du court, ses accélérations de coup droit et ses revers liftés ou slicés.

«Je me sentais capable de bien jouer, mais au départ je ne tapais pas aussi bien dans la balle que je l'aurais voulu. J'étais un peu trop passif mais au fur et à mesure j'ai trouvé les bonnes sensations», a-t-il dit.

Goffin, premier Belge en quarts de finale à Melbourne, a fait trop de fautes pour inquiéter Dimitrov (46 à 25).

Dix-huit ans après

Mirjana Lucic-Baroni jubile. La Croate revient de nulle part!

Photo: Reuters

La belle histoire de la Croate Mirjana Lucic-Baroni, 34 ans, s'est poursuivie mercredi à Melbourne où elle s'est qualifiée pour les demi-finales, 18 ans après sa précédente, et unique, présence dans le dernier carré d'un Grand Chelem.

La 79e mondiale l'a emporté sur la Tchèque Karolina Pliskova (5e) en trois sets 6-4, 3-6, 6-4 et affrontera jeudi l'Américaine Serena Williams, 35 ans, victorieuse de la Britannique Johanna Konta (9e) en deux manches 6-2, 6-3.

L'autre demi-finale opposera Venus Williams, soeur aînée de Serena, âgée de 36 ans, et une autre Américaine, Coco Vandeweghe. Cette dernière fera figure de jeunette, à 25 ans, par rapport aux trois autres prétendantes.

Lucic, elle, a créé une nouvelle sensation en éliminant la finaliste du dernier US Open. Elle avait été l'un des grands espoirs du tennis mondial dans son adolescence, à la fin des années 1990. Apparue sur le circuit à l'âge de quinze, elle en avait 17 lorsqu'elle joua la demi-finale de Wimbledon en 1999 contre Steffi Graf.

Mais cette réussite sportive cachait une vie privée dramatique à cause d'un père qui la battait. Elle avait été contrainte de fuir son pays et de s'exiler aux États-Unis avec sa mère et ses frères et soeurs. Mais à cause de problèmes financiers, sa carrière a connu une longue éclipse. Entre 2003 et 2009, elle n'a disputé aucun tournoi du Grand Chelem.

La Croate, revenue à plein temps sur le circuit à partir de 2011, après son mariage avec l'Italien Daniele Baroni, a fini par remonter dans la hiérarchie, retrouvant le top 10 en 2014.