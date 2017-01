(AFP) - Roger Federer s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie en battant l'Allemand Mischa Zverev, tombeur d'Andy Murray au tour précédent, en trois sets 6-1, 7-5, 6-2, mardi à Melbourne.

Le Suisse, 35 ans, tombé à la 17e place mondiale après six mois d'arrêt, affrontera pour une place en finale son compatriote Stan Wawrinka (4e). Il s'agira de sa 13e demi-finale en Australie et sa 41e en Grand Chelem.



Le Suisse ne s'est pas laissé surprendre par le jeu de service-volée de Zverev qui avait complètement décontenancé le n+1 mondial en huitième de finale. L'Allemand, 50e mondial, s'est fait passer plus de la moitié du temps (44 points marqués sur 90 tentatives), ce qui lui a coûté six breaks.

Zverev a mené brièvement dans le deuxième set, mais Federer a réussi immédiatement à débreaker et n'a jamais eu à s'inquiéter. Le Suisse, qui était beaucoup plus porté vers le filet du temps de ses débuts, a rendu hommage à son adversaire et à son style de jeu.

«Il a joué un tournoi incroyable. Il a d'abord été brillant contre John Isner, puis il a confirmé contre Andy. Il a eu des problèmes avec les blessures dans sa carrière. C'est bien que ce genre de gars ait une deuxième chance», a-t-il dit.

«J'aimais le temps où on montait beaucoup au filet. Le jeu a changé, il est devenu plus lent, et j'ai dû adapter le mien. J'espère que d'autres joueurs vont s'inspirer (de Zverev)», a-t-il ajouté.

Les résultats du jour

Simple messieurs (Quarts de finale)

Roger Federer (SUI/n°17) bat Mischa Zverev (GER) 6-1, 7-5, 6-2

Stan Wawrinka (SUI/n°4) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA/n°12) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3

Simple dames (Quarts de finale)

Coco Vandeweghe (USA) bat Garbine Muguruza (ESP/n°7) 6-4, 6-0

Venus Williams (USA/n°13) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/n°24) 6-4, 7-6 (7/3)