(AFP) - Grâce à leurs succès mercredi, Indiana et Chicago ont décroché les deux derniers billets pour les play-offs, tandis que, pour la première fois en neuf ans, Boston termine sur le trône de la Conférence est, devant Cleveland.

Paul George (32 points et 11 rebonds) a permis aux Pacers d'Indiana d'écraser 104-86 Atlanta, qui était déjà assuré de terminer à la cinquième place à l'est. Jeff Teague a ajouté 19 points et sept passes avant de se fouler la cheville gauche et de quitter le court dans le dernier quart-temps.

Au premier tour des play-offs, ils se frotteront à Cleveland, qui, après sa défaite 98-83 contre Toronto, a laissé échapper la première place de la Conférence est au profit de Boston.

«J'ai hâte», a déclaré Paul George, à 12 sur 21 au tir. «Quand on est dos au mur, on y arrive. Cela montre le caractère de cette équipe. On sait depuis le début qu'on doit faire les play-offs, il fallait juste qu'on comprenne comment jouer de la bonne façon.»

Le dernier billet à l'est est allé à Chicago, vainqueur de Brooklyn 112-73 grâce aux 25 points de Jimmy Butler et aux 21 points du rookie Paul Zipser (record de carrière).

Les Bulls terminent la saison avec un impressionnant bilan de 25 victoires et 16 défaites à la maison, mais ils se montrent bien moins efficaces à l'extérieur où c'est exactement l'inverse.



Miami condamné

Cela n'inquiète toutefois pas le vétéran Dwyane Wade, qui se satisfait de la qualification. «En tant que joueur depuis 14 ans, je pense que je suis allé 12 fois en play-offs», a déclaré Wade. «C'est pour ça qu'on joue. C'est ce que j'aime. On veut toujours jouer son meilleur basket dans les moments où ça compte.»

La victime de cette dernière journée s'appelle donc Miami. Les 28 points de Goran Dragic n'ont pas permis au Heat d'atteindre les play-offs malgré une victoire 110-102 sur Washington.

Miami termine la saison avec l'un des meilleurs bilans de la ligue sur les trois derniers mois (30 victoires et 11 défaites) mais paye son début de saison catastrophique.

En tête, Boston s'est installé sur le trône de la Conférence est grâce à son succès 112 à 94 sur Milwaukee. Boston finit la saison avec un bilan de 53 victoires pour 29 défaites et aura l'avantage du terrain pendant les trois premiers tours des play-offs. La dernière fois que les Celtics avaient terminé en tête, ils avaient remporté en 2008 leur 17e et dernier titre NBA.

«C'est un sentiment très spécial pour moi. Je n'ai jamais commencé les play-offs en tant que n°1», a déclaré Isaiah Thomas, qui termine la saison avec une moyenne de 28,9 points par match.

De son côté, Cleveland, qui avait laissé Lebron James au repos, s'est incliné 98-83 contre Toronto. Sans leur superstar, les Cavaliers présentent un bilan de huit défaites pour zéro victoire. L'autre bataille de cette dernière journée se jouait entre Utah et les Clippers de Los Angeles pour savoir quelle équipe terminerait 4e de l'Ouest.

Les deux franchises l'ont emporté mercredi, mais ce sont finalement les Clippers qui auront l'avantage du terrain dans leur duel commun du premier tour en vertu de la règle du «tie-breaker», le bilan de leurs confrontations directes cette saison.

Devant, Golden State achève la saison régulière premier de la classe à l'ouest pour la troisième année de suite et accueillera Portland dès dimanche. Son grand rival San Antonio jouera les Memphis Grizzlies.

Conférence Est

Boston Celtics (1) - Chicago Bulls (8)

Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (7)

Toronto Raptors (3) - Milwaukee Bucks (6)

Washington Wizards (4) - Atlanta Hawks (5)

Conférence Ouest



Golden State Warriors (1) - Portland Trail Blazers (8)

San Antonio Spurs (2) - Memphis Grizzlies (7)

Houston Rockets (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Los Angeles Clippers (4) - Utah Jazz (5)