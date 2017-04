(AFP) - Y aura-t-il un troisième épisode consécutif en finale du sulfureux duel entre Golden State et Cleveland? Si les Warriors, sacrés en 2015, abordent en pleine confiance les play-offs de NBA qui débutent samedi, les champions en titre ont perdu de leur superbe en 2017.

Golden State sans rival?

Pour la troisième année consécutive, les Warriors ont fini la saison régulière avec le meilleur bilan (67 v-15 d). Mais contrairement à 2015-2016 où ils ont réalisé la meilleure saison régulière de l'histoire (73 v-9 d), Curry et ses coéquipiers n'ont pas survolé les débats.

Et c'est peut-être bon signe pour la franchise d'Oakland, qui avait abordé les play-offs 2016 usée par sa quête du mythique record des Chicago Bulls de Michael Jordan.

«Nous ne sommes plus le chasseur, nous n'avons rien à défendre cette saison», a admis Curry, double meilleur joueur (MVP) en titre. «On se sent bien, on se sent en confiance, j'ai bien aimé la façon dont on a conclu notre saison régulière».

Les Warriors qui retrouvent au premier tour Portland, balayé 1-4 en demi-finales de conférence en 2016, ont en effet remporté quinze de leurs seize derniers matches et ont récupéré Kevin Durant, victime fin février d'une grosse entorse du genou gauche.

Cleveland désarçonné

Les Cavaliers sont dans le flou: ils ont fini la saison régulière en perdant leurs quatre derniers matches et ont abandonné la première place de la conférence Est à Boston.

Leur mois de mars a été catastrophique et indigne d'un prétendant au titre (7 v-10 d) sur fond de fébrilité défensive et d'une politique de renforts inefficace, voire incohérente.

Mais Cleveland a dans son effectif LeBron James, un compétiteur hors-normes qui a disputé les six dernières finales NBA! Dix mois après avoir renversé Golden State en finale (4-3), «King James» est confiant.

«Peu importe ce qu'il s'est passé en saison régulière, notre équipe est bien en place, c'est tout que je demande», a insisté le triple champion NBA, opposé au premier tour à Indiana et Paul George.

La surprise Boston?

Pour la première fois depuis neuf ans, Boston a terminé au sommet de la conférence Est. En 2008, les Celtics avaient même remporté leur dernier titre. Mais le 18e sacre de la franchise la plus titrée de l'histoire semble encore très loin.

Si son meneur Isaiah Thomas a réalisé la meilleure saison de sa carrière (28,9 pts par match), Boston a montré ses limites contre les équipes physiques et celles du haut du tableau. Les Celtics n'ont pas été gâtés: ils vont affronter les Bulls qui ont certes décroché leur billet pour les play-offs in extremis, mais qui sont capables, avec Jimmy Butler et Dwyane Wade, de surprendre.

Le choc Westbrook-Harden

C'est l'affiche la plus alléchante de ce premier tour: elle oppose les deux favoris pour le titre de meilleur joueur de la saison, Russell Westbrook, le meneur d'Oklahoma City et James Harden, la star de Houston.

Westbrook a affolé les statistiques en saison régulière avec ses 31,6 points par match et ses 42 «triple doubles», nouveau record de la NBA.

Mais il fait tout à OKC, contrairement à Harden qui, repositionné au poste de meneur par Mike d'Antoni, est le chef-cuisinier d'une brigade très efficace, notamment à trois points.

Parker toujours, Gobert enfin

Des six Français encore en lice, Tony Parker et Rudy Gobert sont ceux qui peuvent viser le plus haut.

Avec San Antonio, Parker, quadruple champion NBA, a chahuté Golden State et terminé à la deuxième place de la conférence Ouest, ce qui lui vaut d'affronter Memphis au premier tour.

A 24 ans, Gobert va découvrir, aux côtés de l'expérimenté Boris Diaw, les play-offs. Le pivot dont le rendement offensif a bondi à 14 points par match, va avoir une entrée en matière compliqué, contre les Clippers, qui avec, Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan, jouent peut-être leur dernière chance de décrocher le titre NBA.