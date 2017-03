(AFP). Qui pour contester en 2017 la domination du triple champion du monde Marc Marquez et de sa Honda? C'est la question qui se pose tant le Catalan - titré également une fois en Moto3 et en Moto2 - fait figure de grand favori, avant le début de la saison dimanche au Qatar.

«Valentino Rossi, Maverick Vinales et Dani Pedrosa, qui a réalisé une pré-saison très régulière, seront mes principaux adversaires», a récemment estimé Marquez.

«Nous verrons pour Jorge Lorenzo, car il peut faire de bonnes courses. Mais est-il capable de se battre pour le podium chaque dimanche? Si c'est le cas, il pourra espérer remporter le championnat», juge le plus jeune champion du monde de l'histoire de la catégorie reine.

En 2016, neuf pilotes différents s'étaient imposés lors des 18 courses disputées. Mais Marquez ne pense pas qu'un tel scénario se reproduira cette saison: «Il y aura plusieurs pilotes qui auront leur chance, mais sans doute seulement quatre ou cinq».

La météo sera également un facteur déterminant selon le pilote de 24 ans.

«L'an dernier la pluie a beaucoup aidé sur certaines courses. Dans ces conditions, certains pilotes pourraient prendre plus de risques. Mais cette année tout est plus stable au niveau de l'électronique et des pneus», souligne-t-il.

Maverick Vinales s'est lui montré très confiant après avoir dominé les essais de pré-saison en nocturne sur le circuit de Losail, théâtre de l'ouverture de la saison. «Je trouve qu'on peut encore améliorer les réglages électroniques et gagner un ou deux dixièmes, donc on a une marge de progression et on n'est pas encore à la limite», a résumé le natif de Figueres.

«Si on fait la même chose sur le premier GP que lors des essais hivernaux, on pourra prétendre à la victoire», a annoncé celui qui est présenté comme le seul obstacle à une hégémonie durable de Marquez dans les années qui viennent.

Duel à long terme



Vinales, 22 ans, n'a pour l'instant remporté qu'une seule course en MotoGP mais lors de la saison passée, terminée 4e au classement général, il a fait preuve d'une très belle régularité, avec notamment un seul abandon, ce qui augure du meilleur pour 2017.

Marquez a lui relancé la traditionnelle guerre des mots faisant rage entre les pilotes stars en affirmant en février à propos de Rossi, qui va débuter sa 20e saison sur une moto de course, que «sur la vitesse pure, sur un tour, je vois Maverick plus rapide que lui».

Car ce n'est plus sur une Suzuki que Vinales officiera en 2017 mais bien, comme le nonuple champion du monde italien, au guidon d'une Yamaha, Lorenzo ayant quitté le constructeur nippon après neuf ans de présence pour rejoindre Ducati.

Rossi, qui n'a pas été sacré depuis 2009 et doit trouver le temps long à 38 ans, sera-t-il éclipsé par la rivalité entre les deux jeunes Espagnols?

Davide Brivio, le «team-manager» de l'écurie Suzuki semble le penser: «Maverick va se battre pour remporter le titre, mais pas seulement cette saison, il le fera pour les 10 prochaines années». «Le duel entre Marquez et Vinales va nous accompagner pendant longtemps», prédit-il.

Il ne faut toutefois pas tirer une croix sur deux autres Ibères, Dani Pedrosa (Honda), trois fois vice-champion du monde, et surtout Jorge Lorenzo, triple champion du monde, ainsi que d'autres Italiens, les deux Andrea, Iannone (Suzuki) et Dovizioso (Ducati).

Auteur d'essais encourageants, le double champion du monde en titre de Moto2, le Français Johan Zarco, qui monte de catégorie en rejoignant Tech 3, devrait a priori observer ces féroces affrontements d'assez loin, du moins au début.