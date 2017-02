(AFP) - Le Suisse Luca Aerni a remporté le titre mondial de combiné alpin, lundi à Saint-Moritz, devant l'Autrichien Marcel Hirscher et son compatriote Mauro Caviezel. Chez les dames, Catherine Elvinger a pris la 36e place des qualifications du slalom géant dames.

Le skieur du canton de Berne apporte la 3e médaille d'or à la Suisse, après les titres de Beat Feuz dimanche lors de la descente, et de Wendy Holdener, championne du monde de combiné alpin vendredi.



Alexis Pinturault, grand favori de l'épreuve, est passé totalement à côté de sa course, seulement 10e. Le Français avait remporté ces deux dernières saisons le petit globe de cristal de la discipline et a remporté six de ses 19 succès en Coupe du monde en combiné.

Aerni, skieur du canton de Berne, avait réalisé le 30e temps de la descente en matinée et s'est élancé en première position sur la manche de slalom, avec une piste en parfaite condition. Par la suite, dans des conditions chaudes, avec une piste exposée au soleil, le terrain s'est dégradé. Aerni a ainsi pu réaliser une remontée fulgurante, laissant Hirscher, tenant du titre, à un centième et Caviezel à six centièmes.



Elvinger 36e du slalom géant



Le scénario de ce combiné alpin est le même qu'il y a deux ans lors des précédents Championnats du monde à Beaver Creek dans le Colorado: à l'époque Hirscher s'était élancé en première position du slalom après le 30e chrono de la descente, avant de faire la même remontée que Aerni lundi.

Il s'agit de la 3e médaille d'or à la Suisse, après les titres de Beat Feuz dimanche lors de la descente, et de Wendy Holdener, championne du monde de combiné alpin vendredi.

Dans la catégorie des dames, les qualifications du slalom géant étaient au programme de ce lundi. Catherine Elvinger a pris la 36e place sur 43 concurrentes. La Luxembourgeoise devrait toutefois être repêchée pour la suite des hostilités parmi vingt-cinq filles. Le Luxembourg n'ayant aucune représentante lors de la finale qui est programmée jeudi.



Elle a signé un temps de 2'12"96 (1'06"70 dans la 1re manche et 1'06"26 dans la seconde), soit 13"18 de retard sur la Biélorusse Maria Shkanova qui a dominé ces qualifications.