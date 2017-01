(ER) - D'une longueur de 3,2 km, le tracé qui abritera les Mondiaux 2017 est considéré comme technique et rapide. "Un circuit atypique pour le Luxembourg" selon Roger Hutmacher. Christian Helmig a joué les éclaireurs.

Christian Leyder et Roger Hutmacher ont élaboré le parcours de ces championnats et pour la mise en oeuvre du tracé. ils ont pu compter sur l'expérience de l'ancien champion du monde Adrie van der Poel.

"C'est totalement différent de ce que nous avons généralement au pays. Je voulais un circuit idéal pour les spectateurs afin qu'ils puissent se déplacer sur le site sans problème. C'est aussi très important que les spectateurs puissent suivre le déroulement de la course le plus possible", estime Hutmacher



Les coureurs auront donc droit à un tracé sélectif. "Je ne tiens pas à ce que ce circuit avantage un routier, je souhaite voir un vrai cyclo-cross man s'imposer".



Après un départ en faux plat montant, les coureurs aborderont une portion asphaltée avant d'enchaîner avec une partie plus technique avec de l'herbe, un chemin non asphalté, du gravier et un sous-bois.

Le tracé fait également la part belle aux reliefs (montées et descentes), ce qui devrait donner lieu à pas mal de spectacle pour les amateurs qui suivront la retransmission des épreuves en télévision. Pour les spectateurs présents sur place, les organisateurs ont fait le maximum pour leur permettre de voir les coureurs le plus longtemps.