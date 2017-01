(ER) - Chef de l'Off-road à l'UCI mais aussi responsable de l'attribution des Mondiaux, le Belge fait le point sur les plus et les moins de Bieles 2017.

Peter, le fait qu'il n'y ait pas eu d'épreuve test avant le grand jour a-t-il posé des problèmes d'organisation?

Bien évidemment. Depuis 13 ans que j'occupe cette fonction à l'UCI, c'est seulement la deuxième fois après Louisville en 2013 que nous n'organisons pas d'épreuve test. Nous étions au courant de la situation. Nous avons répondu favorablement à leur candidature pour des raisons d'ouverture et dans le but d'assurer la promotion du cyclo-cross. Nous n'aurions pas agi de cette manière avec une candidature belge par exemple.



Comment avez-vous fait pour minimiser cet inconvénient?

Nous avons ajouté des conditions supplémentaires. Les membres du comité d'organisation étaient présents à Heusden-Zolder en 2016, ils ont pu suivre le travail des organisateurs durant le week-end de compétition. Un séminaire et un débriefing du Mondial ont aussi été organisés à Aigle, au siège de l'UCI. Le but était d'anticiper les problèmes éventuels. La coordinatrice Christelle Reille, le délégué technique Beat Wabel et moi-même avons eu des contacts réguliers avec les membres de Bieles 2017. Tout se passe très bien.



Avec le recul, aucun regret d'avoir fait confiance à la candidature de Bieles?



Pas du tout. Il y a toujours une certaine concurrence dans l'organisation d'un Championnat du monde. La candidature de Bieles était intéressante à double titre. D'abord cela faisait de nombreuses années qu'un Mondial n'avait plus été organisé au Luxembourg. Nous avons aussi apprécié la manière dont la Fédération a relancé le cyclo-cross en ciblant les jeunes et les dames. La FSCL a tenu parole en suscitant à nouveau un certain engouement pour le cross.

