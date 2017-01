(ER) - Le compte à rebours est lancé. Ces 28 et 29 janvier, Bieles accueille la 68e édition des Championnats du monde. Les chiffres ont la parole avant les premiers coups de pédale.

Claude Michely a offert au Luxembourg son unique médaille en 1985.

Archives LW

1

Dans l'histoire des Championnats du monde, le Luxembourg n'a décroché qu'une seule médaille. Il faut remonter à l'année 1985 quand Claude Michely avait remporté la médaille de bronze à Munich. Il avait été devancé par l'Allemand Klaus-Peter Thaler et le Néerlandais Adrie van der Poel.

3,2



La longueur du circuit en kilomètres. Après un départ en faux plat montant, les coureurs aborderont une portion asphaltée avant d'enchaîner avec une partie plus technique avec de l'herbe, un chemin non asphalté, du gravier et un sous-bois.

5

Après 1951 et 1956 au Bambusch, 1962 à Esch/Alzette et 1968 au Kirchberg, le Luxembourg accueille les Mondiaux de cyclo-cross pour la cinquième fois de son histoire.

7

Avec sept médailles d'or au compteur, le Belge Eric de Vlaeminck est le coureur le plus titré de l'histoire. Le Français André Dufraisse, l'Italien Renato Longo et le Suisse Albert Zweifel ont été champions du monde à quatre reprises. Chez les dames, la Néerlandaise Marianne Vos totalise également sept maillots arc-en-ciel alors que l'Allemande Hanka Kupfernagel affiche quatre médailles d'or.



9

C'est la place de Christine Majerus dans la course des dames à l'occasion des deux dernières éditions du Championnat du monde. A Tabor en 2015, la championne nationale avait concédé un retard de 1'54" sur la Française Pauline Ferrand-Prévot et l'an dernier à Heusden-Zolder, elle était arrivée 1'25" après la Néerlandaise Thalita de Jong.

12

Rolf Wolfshohl est le coureur qui a été le plus souvent présent sur le podium des Championnats du monde. En plus de ses trois médailles d'or, le coureur allemand a également décroché cinq médailles d'argent et quatre de bronze.



17

Le nombre de coureurs qui seront alignés par la FSCL samedi et dimanche. Cinq chez les élites (Christian Helmig, Gusty Bausch, Scott Thiltges, Lex Reichling, Pit Schlechter), trois dames (Christine Majerus, Nathalie Lamborelle et Suzie Godart), trois Espoirs (Felix Keiser, Luc Turchi, Noah Fries), cinq Juniors (Tristan Parrotta, Felix Schreiber, Nicolas Kess, Misch Leyder, Ken Conter) et une Espoir dames (Edie Antonia Rees).

Christine Majerus emmènera la délégation luxembourgeoise.

Photo: Serge Waldbillig

23

Le nombre de pays qui seront présents durant le week-end. Outre le Luxembourg, on retrouvera l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la République tchèque, la Suisse, les Pays-Bas, la Pologne, les Etats-Unis, la Slovaquie, l'Italie, l'Irlande, la Hongrie, l'Ukraine, la Suède, l'Australie, l'Autriche et l'Islande.



165

C'est le nombre de personnes qui sont en charge de la sécurité durant le week-end. Soixante-cinq policiers seront épaulés par une centaine d'agents pour mener à bien leur mission.

500



Le nombre de bénévoles recrutés pour la bonne organisation du week-end. Que ce soit pour la signalisation, les parkings, les services VIP et presse, les chauffeurs et tout au long du parcours, ils sont une pièce essentielle et indispensable dans le bon déroulement du week-end.



1.850

Le nombre de VIP qui sont attendus durant le week-end: 750 le samedi et 1.100 le dimanche.



25.000

C'est le nombre de spectateurs espérés par les organisateurs durant les deux jours de compétition. Ce chiffre pourrait être largement supérieur.



1.500.000

En million d'euros, le budget nécessaire à l'organisation des Mondiaux de Bieles.