(ER) - Thomas Pidcok a décroché ce samedi le titre mondial dans la catégorie des juniors. Une course marquée par de nombreuses chutes et une démonstration des coureurs britanniques.



Cinquième l'an dernier à Heusden-Zolder, Pidcok a signé un joli numéro d'équilibriste durant la course. Une épreuve qu'il a dominée de bout en bout sur un parcours très glissant. Le succès britannique a été total puisque Daniel Tulett et Ben Turner complètent le podium.



Les chutes se sont comptées par dizaines et Pidcock s'est montré le plus virtuose pour l'emporter en solitaire avec 38" d'avance sur Tulett. "Il fallait d'abord rester sur le vélo pour espérer pouvoir l'emporter. J'ai glissé et chuté à quelques reprises mais sans gravité", s'est félicité le nouveau maillot arc-en-ciel.

Le Français Maxime Bonsergent, qui a longtemps lutté pour la 2e place, a connu quelques ennuis mécaniques qui ont ruiné ses espoirs de podium.



Du côté des Luxembourgeois, Felix Schreiber, Ken Conter et Misch Leyder ont terminé en se classant respectivement 40e à 6'30", 42e à 6'40" et 48e à 7'28". Nicolas Kess et Tristan Parrotta ont été mis hors course. Le champion national était pourtant 18e à l'issue du premier tour avant de connaître des ennuis mécaniques et deux chutes. Il a été mis hors course par les commissaires avant le dernier tour.



La réaction de Tristan Parrotta

La réaction de Felix Schreiber

Le classement

1. Thomas Pidcock (GBR) en 41'24"

2. Daniel Tulett (GBR) à 38"

3. Ben Turner (GBR) 44"

4. Loris Rouiller (SUI) 52"

5. Antoine Benoist (FRA) 1'23"



40. Felix Schreiber 6'30"

42. Ken Conter 6'40"

48. Misch Leyder 7'28"



49 coureurs classés