(AFP) - New York City s'est imposé à l'extérieur pour la première fois de la saison 2017 du Championnat nord-américain (MLS) vendredi à Philadelphie (2-0), grâce à un lob incroyable de près de 50 m de l'Espagnol David Villa.



New York City a pris l'avantage par Jack Harrison à la 52e minute et a définitivement assuré sa victoire grâce à un chef-d'oeuvre de Villa à la 90e minute. Maxime Chanot a disputé tout le match dans l'axe de la défense.



Parti en contre, à la lutte avec deux défenseurs, l'ancien international espagnol a surpris le gardien de Philadelphie Andre Blake avec un lob parfait déclenché peu après avoir franchi la ligne médiane.

Selon la chaîne de télévision ESPN qui diffusait la rencontre, Villa était à 48,9 m de la ligne de but, ce qui en fait le but le plus lointain inscrit en MLS depuis 2012, date du début de ses statistiques.

Il s'agit du quatrième but cette saison, le 45e de sa carrière en MLS et sans conteste le plus beau, de l'ancien buteur de Valence, du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid.

«J'étais fatigué de courir, j'ai donc tenté ma chance de loin», a plaisanté Villa.

«Ce but est surtout important car il a confirmé notre victoire. A ce stade du match, on est jamais à l'abri d'une réaction de l'équipe adverse. Nous voulions vraiment cette première victoire à l'extérieur», a-t-il ajouté.

Son entraîneur, l'ancien international français Patrick Vieira, a rangé le lob de Villa «parmi les plus beaux buts»: «Je n'ai pas vu tout de suite que le ballon était rentré dans le but, il faut vraiment être un joueur spécial pour réussir un tel but à ce moment de la rencontre où tout le monde est fatigué», a noté le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000.

L'ancien international Andrea Pirlo, qui a débuté sa carrière professionnelle dans le championnat d'Italie en 1994, a lui aussi salué l'exploit de son coéquipier: «C'est l'un des plus beaux buts que j'ai vus dans ma carrière, c'est assurément le plus but de l'histoire du club», a insisté le milieu, âgé de 37 ans.

Grâce à cette victoire, la troisième en six matches, New York City s'est emparé provisoirement de la première place de la conférence Est avec 10 points.