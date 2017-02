Trois rencontres étaient au menu de cette journée d'alignement en division 1 et 2. Si Steinfort et Schouweiler ont gagné, Bertrange et Schifflange ont partagé l'enjeu.

Par Daniel Pechon

En division 1 série 2, Bertrange avait terminé le premier tour sur trois victoires et Schifflange par trois défaites. Deux séries stoppées au bout des 90 minutes de ce match de mise à jour. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, un point insuffisant pour Bertrange qui pouvait viser le podium et a été mené durant 13 minutes, entre la 26e à la 39e minute, moment choisi par Toni Lopes pour égaliser.



"Sur un terrain à la limite, Schifflange a eu l'initiative durant la première période. Après la pause, Bertrange a dominé les débats. Un score logique", estime Gilles Rodenbourg, le coach schifflangeois.



En division 2 série 1, Useldange a subi à domicile sa deuxième défaite de la saison face au leader Steinfort 0-1. Le but est tombé à la fin du premier quart d'heure des pieds de Lima Litos qui a repris le ballon à la suite d'un corner. Le même joueur voyait rouge 15 minutes plus tard, mais sans conséquence pour les visiteurs.



Au classement, Steinfort conforte son avance à... 18 points sur Feulen. A noter que pour la première fois de la saison, le Sporting n'a inscrit qu'un but. "Un match très musclé d'Useldange. Après le 0-1. Useldange ne nous a jamais mis en danger. Le score aurait pu être plus lourd avec un peu plus de réussite de la part de mes attaquants", résume Ronald Martinelli, l'entraîneur de Steinfort.

Surprise, en division 2 série 2, Schouweiler, la lanterne rouge a remporté sa deuxième victoire de la saison à Ehnen qui a été réduit à dix puis à neuf en fin de match. Le sort de la rencontre s'est décidé dans les 20 dernières minutes. Mené depuis la 27e, l'Etoile a égalisé par Luca Scomaienchi (72e) sur coup-franc direct juste après l'expulsion d'un premier joueur local pour un double carton jaune.



Damien Tria a donné l'avance à ses couleurs sur penalty (78e) avec le renvoi aux vestiaires du gardien d'Ehnen avant que Kim Gelhausen (83e) ne scelle le succès des siens (1-3). Cerise sur le gâteau, Moreno Lombardelli a stoppé un penalty à la dernière minute.

"La réaction en seconde période a été très bonne avec l'excellente intégration des transferts hivernaux et des juniors. L'équipe a montré une motivation bien meilleure qu'en 2016", précise Serge Lucas, l'adjoint de Nico Funck. Pour la première fois de la saison, Schouweiler a secoué à trois reprises les filets adverses.