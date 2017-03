Dans une articulation «grandeur nature» en fonction du rendez-vous de samedi contre la France en éliminatoires du Mondial 2018, la sélection grand-ducale s'est inclinée par le plus petit écart (0-1), ce mardi soir à Ettelbruck face aux Belges du Standard de Liège. Une répétition générale, certes instructive, mais avec un arrière-goût de trop peu.

Par Jean-François Colin



A quatre jours de la réception de la France au Josy Barthel en éliminatoires du Mondial 2018 (samedi à 20h45), et au coeur du stage (commencé dimanche) à Lipperscheid, il était intéressant de procéder à une analyse, secteur de jeu par secteur, de la sélection nationale, à la planche en amical ce mardi à Ettelbruck face à la formation belge du Standard de Liège.

Luc Holtz a aligné un onze de départ proche, voire peut-être carrément identique à celui qui débutera la partie face aux Bleus samedi, avant d'offrir du temps de jeu à tous ses joueurs de champ en seconde période. Bref, une vraie répétition générale avant le grand lever de rideau.



GARDIEN DE BUT

Après l'intérim de Ralph Schon face aux Pays-Bas, puis contre Charleroi et l'Union Saint-Gilloise en amical, Anthony Moris retrouvait sa place dans la cage de la sélection. Attentif dans une partie sans beaucoup d'occasions, il intervient à deux reprises du pied devant Raman (14e) et Edmilson (33e). Parfois approximatif dans ses relances longues au pied. Il ne peut rien faire sur le but d'Emond en tout début de seconde période. Le Malinois est le seul joueur, côté luxembourgeois, à avoir disputé la partie dans son intégralité.



DÉFENSE

Luc Holtz a opté pour le même quatuor que celui aligné en Bulgarie en septembre (défaite 4-3), avec Laurent Jans et Kevin Malget, respectivement à droite et à gauche, tandis que Christopher Martins et Maxime Chanot composent la charnière centrale. Si l'arrière-garde a parfois eu du mal face à la vitesse et la vivacité de Raman et Edmilson, on a apprécié les automatismes entre Chanot, à peine débarqué de New York le matin même, et pas toujours à son affaire, et le jeune Martins. C'est d'une percée plein axe qu'arrive le but d'ouverture du Standard signé par l'ancien Virtonais Renaud Emond après deux minutes en deuxième période.



A droite, Jans y est allé de quelques débordements et dédoublements avec Mutsch, ce dernier étant de fait, contraint de rentrer dans le jeu, péchant toutefois lors du dernier geste, en plus d'une incompréhension avec Moris qui aurait pu coûter cher à la 38e minute. Hyperactif, appelant sans cesse le ballon, l'arrière-droit est cependant bel et bien devenu un des barons du Club Luxembourg. L'inclinaison offensive du Beverenois tranche avec la sobriété de Malget, son pendant côté gauche. Globalement, cette défense-là n'a pas suffisamment été mise sous pression par la formation belge pour formuler un jugement péremptoire sur sa qualité à l'heure d'aborder... l'équipe de France. Un tout autre calibre!



Dirk Carlson apparaît après la pause côté gauche. Régulièrement dépassé, le Pétangeois montre rapidement ses limites face à un Edmilson explosif à la technique raffinée. Les jeunes Enes Mahmutovic, Tim Hall et Yann Matias ont joué 25 minutes.



MILIEU DE TERRAIN

Mario Mutsch et Daniel da Mota, en alternance sur chacun des flancs - le Saint-Gallois le plus souvent à droite, et le Dudelangeois majoritairement à gauche, Chris Philipps et Lars Gerson en binôme axial: l'entrejeu grand-ducal excipe d'une grande expérience. Toujours bien groupé et parfaitement en place, le bloc luxembourgeois a manqué de créativité et de rapidité dans ses reconversions offensives axiales. Philipps et Gerson ont davantage étalé leur tempérament défensif, ce qui pourrait bien évidemment s'avérer salutaire contre la France. Les impulsions sont le plus souvent venues des flancs, mais on regrettera le manque de vitesse flagrant du capitaine Mario Mutsch pour évoluer dans un couloir. Très clairement, on préfère le grisonnant de Saint-Gall dans un rôle plus central.



Le capitaine est remplacé par Florian Bohnert au repos, tout comme Da Mota par Gerson Rodrigues, qui se positionne côté droit, et Lars Gerson par Dave Turpel, lequel prend place devant au côté de Joachim. Enfin, le jeune Vincent Thill a fait son entrée pour la dernière demi-heure de jeu.



ATTAQUE

Stefano Bensi et Aurélien Joachim ont l'habitude de cohabiter aux avant-postes de la sélection, le Lierrois plus en pointe que le Folaman. Un Bensi auteur d'une remarquable première période, courroie de transmission efficace entre le milieu et le rectangle adverse, à l'inlassable activité, et créateur de danger permanent, comme sa percée enrayée fautivement à l'entrée du grand rectangle liégeois (24e) ou sa reprise de la tête détournée en corner par Bodart (41e). L'Eschois est passé au milieu gauche en seconde période, avec l'introduction de Turpel en pointe.



Quant à Joachim, il s'est démené sans compter, comme à son habitude, mais malheureusement pour lui, il n'a guère hérité de ballons exploitables. Ses courses croisées en profondeur se sont avérées vaines. Son association avec Turpel en seconde mi-temps, moins naturelle, a affiché moins de liant. Maurice Deville a relayé Aurélien Joachim pour les trente dernières minutes.



Anthony Moris s'impose dans les airs.Le n°1 luxembourgeois a rassuré ses partenaires.

Photo: Fabrizio Munisso

RÉACTION

Luc Holtz: «Je ne suis pas encore décidé pour trois ou quatre postes»

Luc Holtz (sélectionneur): «On se focalise sur le onze de départ ici, en fonction du match contre la France, mais ce n'est pas nécessairement le même onze qui sera aligné au départ samedi. Je ne suis pas encore décidé sur trois ou quatre positions, tout comme l'organisation à mettre en place, d'ailleurs. Car, samedi, ce sera une opposition d'un tout autre calibre, bien sûr. Pas mal de points m'ont rassuré ce soir. On a testé une construction un peu différente en possession de balle, mais par moments, nous accusons un temps de retard dans certaines zones. Comme pas mal d'équipes évoluent avec le système en zone, certains ont tendance à se laisser aspirer dans ce système en zone et ne jouent plus l'homme. Il va falloir travailler cela. Quant à la défaite, il vaut mieux ne pas trop aligner les victoires, car certains vont alors avoir des attentes démesurées envers l'équipe.»

LA FICHE TECHNIQUE

Luxembourg - Standard de Liège (Belgique) 0-1



Stade du Deich à Ettelbruck, pelouse assez grasse, temps frais et couvert, mais sec, arbitrage de Marco Tropeano assisté de David Mateus Santos et Joaquim da Silva, 958 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.

Le but: 0-1 Emond (48e)



Corners: 4 (3+1) pour le Luxembourg; 0 pour le Standard.

Carton jaune: Martins (60e, dégage le ballon au loin après avoir commis une faute) au Luxembourg; aucun au Standard.

LUXEMBOURG (4-4-2): Moris; Jans (66e Mahmutovic), Chanot (66e Hall), Martins (66e Matias), Malget (46e Carlson); Mutsch (cap.) (46e Bohnert), Philipps (61e Veiga), Gerson (46e Turpel), Da Mota (46e Rodrigues); Bensi (61e V. Thill), Joachim (61e Deville).



Remplaçants non-utilisés: Schon et Czekanowicz.



Sélectionneur: Luc Holtz.

STANDARD CL (4-3-3): Bodart; Frenoy, Scholtz (cap.), Kosanovic, Andrade; Enoh (61e Fiore), Danilo (90+2 Van Roosebeke), Deom (85e Mazbouh); Edmilson (89e Lavalée), Emond (82e Mladenovic), Raman (75e Bah).



Remplaçant non-utilisé: Hubert.



Entraîneur: Aleksandar Jankovic.