(JFC). - Alors qu'il vient tout juste de reprendre les entraînements avec sa formation, New York City FC, le défenseur luxembourgeois Maxime Chanot s'est confié sur le site officiel de son club à l'aube d'entamer sa seconde année chez les Bleus ciel de New York. Le coup d'envoi de la nouvelle saison est prévu le 5 mars.

Avec ses coéquipiers du New York City FC, Maxime Chanot a repris le chemin des entraînements, en vue de la nouvelle saison MLS, qui débutera, pour les Sky Blues new-yorkais, le dimanche 5 mars, avec un déplacement à Orlando.

Et, après une trêve hivernale de deux longs mois, c'est sous le soleil de Floride, justement, que les ouailles de Patrick Vieira peaufinent et affûtent leur condition actuellement, lors d'un stage de deux semaines dans la région de Jacksonville, avec, au menu, un premier match amical ce jeudi face à la formation locale, Jacksonville University Dolphins.

Le défenseur international luxembourgeois (27 ans, 22 sélections) s'est confié sur le site officiel de son club: «Tout va bien. Nous bénéficions de conditions d'entraînement idéales en Floride. La météo est propice à un bon travail. La nouvelle équipe est occupée à mieux se connaître. J'aspirais à vivre pour la première fois une préparation intégrale avec l'équipe (Maxime Chanot était arrivé en juillet 2016 à New York, soit en plein milieu de la saison régulière en MLS). Nous avons eu une interruption de deux mois, ce qui est très long pour un footballeur. Je suis heureux de pouvoir enfin me réentraîner avec l'équipe. C'est important, surtout pour les défenseurs, de bien pouvoir peaufiner les automatismes, notamment avec Fred (Brillant, autre défenseur central, ndlr). Cela doit nous aider à atteindre nos objectifs. Nous attendons tous impatiemment le premier match de la nouvelle saison.»



Maxime Chanot a aussi révélé que son acclimatation aux Etats-Unis, après cinq années passées en Belgique, avait nécessité une petite période d'adaptation, mais qu'il est aujourd'hui parfaitement intégré au mode de vie nord-américain et qu'il adore sa vie dans la Grosse Pomme.

«Ce ne fut pas facile durant les deux premiers mois après mon arrivée, car il me fallait m'adapter à un nouveau style de jeu, à un nouveau pays, une nouvelle langue et une autre culture., mais tout s'est arrangé avec le temps. J'ai appris tout cela, et pour être honnête, je l'apprécie très fort.»

Enfin, malgré que la moyenne d'âge de l'équipe a baissé par rapport à la saison dernière, Maxime Chanot (27 ans), avec toute son expérience, ne se sent pas spécialement investi de plus grandes responsabilités parmi ses jeunes partenaires.

«OK, je suis peut-être un peu plus âgé que les autres, mais je crois que chacun, quel que soit son âge, doit prendre ses responsabilités si nous voulons vivre une saison encore meilleure que la saison dernière.»



Une saison 2016 qui avait vu le (joli) parcours de New York City s'arrêter en quart de finale des play-offs face à Toronto FC. Mais dans l'immédiat, après le stage en Floride et le match face à Jacksonville University Dolphins, la formation de Patrick Vieira s'envolera vers l'Equateur où elle affrontera le 8 février un des top clubs du cru, l'Emelec Guayaquil, 13 fois champion national.

Ensuite, Maxime Chanot et ses coéquipiers prendront la route de l'Arizona, et plus spécialement de Tucson, pour y disputer la ­MLS Desert Diamond Cup du 15 au 25 février, avec des matches face au Red Bull New York le 15, au Houston Dynamo le 18, et aux Colorado Rapids le 22, avant un match de classement en fonction des résultats le samedi 25 février. Ce sera ensuite le retour à New York le lendemain, le dimanche 26, pour la préparation finale avant le début du championnat MLS, le 5 mars à Orlando.