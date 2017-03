(JFC). - C'est sans son attaquant luxembourgeois Maurice Deville, absent des dix-sept noms couchés sur la feuille de match, que le FSV Francfort s'est incliné sur le fil (1-2), à l'occasion de son déplacement chez un rival direct dans la lutte pour le maintien, le Preußen Münster, mardi soir, dans le cadre de la 27e journée de 3e Bundesliga.

Après l'avoir introduit au jeu en cours de partie lors des deux dernières rencontres (59e contre Sonnenhof Großaspach, et 46e face à Hallescher FC), le nouveau coach italien du FSV Francfort (17e, 28 pts), Gino Lettieri (50 ans) avait écarté l'attaquant luxembourgeois Maurice Deville (24 ans, 32 sélections) de sa liste des 17 pour le très important déplacement au Preußen Münster (18e, 28 pts) dans le cadre de la 27e journée de 3e Bundesliga, ce mardi soir.

Pas de 13e apparition, et encore moins de troisième but, donc, pour le fils de Frank cette saison sous les couleurs bleue et noire du FSV, à la veille de la publication par Luc Holtz de sa sélection en vue du match Luxembourg - France du 25 mars en éliminatoires du Mondial 2018.



Le match en lui-même, capital dans le cadre de la lutte pour le maintien, et à ne perdre sous aucun prétexte pour aucune des deux équipes, s'est soldé sur la défaite in extremis du FSV Francfort deux buts à un (0-1 par Kader à la 3e minute; 1-1 via Aydin sur penalty à la 23e minute; 2-1 par Rühle à la 89e minute).

Un revers aux conséquences dramatiques pour Maurice Deville et ses coéquipiers, puisque le Preußen Münster passe désormais devant avec 31 points (17e), alors que le FSV Francfort reste bloqué à 28 points et occupe désormais l'une des trois places de descendant (18e), à égalité de points avec Paderborn, qui jouera demain.