(DW) - Dans le groupe A du play-off 2 du championnat en Belgique, Laurent Jans et Waasland-Beveren ont signé une victoire (3-2) contre le Lierse avec Aurélien Joachim. Le défenseur et l'attaquant ont tous les deux joués toute la rencontre. Seck (51e), Boljevic (67e) et Gano (76e) ont marqué pour Waasland-Beveren, Benson (23e) et Tahiri (74e) sur penalty étaient les buteurs de Lierse. Après quatre journées, les deux équipes ont trois points sur leur compte.

Dans la même groupe, Malines a gagné 1-0 contre le Standard de Liège. Le gardien luxembourgeois Anthony Moris n'a a pas joué à cause d'une blessure.



En deuxième Bundesliga, Jeff Saibene et Bielefeld ont réussi à prendre un point important face à Heidenheim (2-2), septième du classement, dans le cadre de la 30e journée. Le concurrent direct dans la bataille pour le maintien, Erzgebirge Aue, a marqué le 2-2 contre Hannover en dernière minute et reste deux points devant l'équipe de l'entraîneur luxembourgeois. Bielefeld est 17e, ce qui signifierait la relégation à la fin de la saison.

Lors de la 34e journée dans la troisième ligue, le FSV Francfort s'est incliné 2-3 à Duisbourg. Maurice Deville faisait partie du groupe de Francfort, mais n'a pas joué. Dans le classement, Francfort a quatre points de retard sur une place qui garantirait le maintien.

Dans le cadre de la 30e journée en Regionalliga Nord, Brunswick II a fait match nul (0-0) contre Germania Egestorf. Eric Veiga est entré en jeu après la mi-temps pour Blejdea.

Christopher Martins et la deuxième équipe de l'Olympique Lyonnais ont fêté une victoire (2-0) contre le FC Montceau à l'occasion de la 22e journée en CFA. Dzabana (59e) et Perrin (63e) ont décidé le match dans quatre minutes. Martins a joué pendant toute la rencontre.