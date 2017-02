(JFC). - Deuxième match de préparation d'avant-saison pour Maxime Chanot et sa formation de New York City FC, qui sont allés faire match nul (2-2) ce mercredi à Guayaquil, en Equateur, face à l'Emelec, treize fois champion national. Le championnat MLS reprendra le 5 mars.

First half 📸 from Estadio Banco del Pacífico Capwell #NYCFC pic.twitter.com/pwz5tyHgT7 — New York City FC (@NYCFC) February 9, 2017

Après l'aimable partie contre Jacksonville University Dolphins (victoire... 9-0) la semaine dernière en Floride, place cette fois à des choses nettement plus sérieuses pour New York City FC, avec un match amical dans l'antre bouillante des Equatoriens de l'Emelec Guayaquil, l'Estadio Banco del Pacifico.

Devant 40.000 spectateurs enthousiastes, et avec Maxime Chanot comme titulaire et qui a disputé toute la rencontre, les Sky Blues new-yorkais ont été menés 2-0 (deux buts de l'international équatorien Ayrton Preciado aux 41e et 54e minutes) par le vice-champion d'Equateur en titre, avant d'égaliser tout en fin de match grâce à des buts de deux... remplaçants, le nouveau venu gaucher Sean Ugo Okoli, en provenance de Cincinnati (83e) et John Stertzer dans le temps additionnel (2-2, 90+2). Changements gagnants pour Patrick Vieira!



Another Look: @AskAboutUgo scores his first #NYCFC goal here in Ecuador pic.twitter.com/yWR38LRBSM — New York City FC (@NYCFC) February 9, 2017





Another Look: John Sterzer levels the score for #NYCFC at the death pic.twitter.com/KaccZsSIvf — New York City FC (@NYCFC) February 9, 2017





Gracias a @CSEmelec y su afición por un hermoso amistoso y por el amor que nos demostraron en Ecuador! pic.twitter.com/zS6SubFT6p — New York City FC (@NYCFC) February 9, 2017

La "concurrence Callens" pour Chanot?

L'entraîneur français Patrick Vieira poursuit ses essais tactiques d'avant-saison, puisqu'après avoir occupé le poste de n°6 contre Jacksonville, l'international luxembourgeois (27 ans, 22 sélections) a cette fois été aligné... sur le flanc gauche défensif, au sein d'un quatuor arrière comprenant aussi l'international costaricien Ronald Matarrita à droite, à charge pour Ethan White et l'international péruvien Alexander Callens, à peine débarqué de Numancia Soria en D2 espagnole, d'occuper l'axe.



Pour Maxime Chanot et ses coéquipiers, la prochaine étape sera maintenant la MLS Desert Diamond Cup à Tucson (Arizona), avec des rencontres programmées face à New York Red Bull le 15 février, à Houston Dynamo le 18 et aux Colorado Rapids le 22.

Rappelons que New York City FC entamera le nouveau championnat MLS par un déplcement à Orlando le 5 mars.