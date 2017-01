(ER) - L'attaquant international a retrouvé une place de titulaire ce dimanche lors de la 7e journée de la 2e phase du championnat qui a vu la victoire du Lierse 5-1.

Réserviste depuis sa blessure au genou, Aurélien Joachim n'a pas manqué son retour dans l'équipe evant plus de 4.200 spectateurs. Le Luxembourgeois a inscrit le deuxième but des siens à la 37e minute, son sixième depuis le début de saison. Les autres réalisations des hommes d'Eric Van Meir ont été signées par De Belder (16e et 67e) et Masika (67e et 81e), Lommel sauvant l'honneur en fin de match.



Grâce à ce succès, le Lierse rejoint Roulers, battu 0-1 à l'Antwerp, en tête de la 2e phase de la Proximus League avec 14 points.