Rapidement privés de leur gardien Moris, les Luxembourgeois ont néanmoins posé des problèmes aux Français grâce à un collectif uni et de qualité. Da Mota, Schon et Philipps ont été les rouages essentiels d’un ensemble cohérent.



Par Hervé Kuc

Anthony Moris (-) : il s’est bien couché sur une tête de Giroud (8e) puis a gagné son duel devant Griezmann (15e). Malheureusement, son genou droit a lâché (21e) et il a cédé sa place à Ralph Schon (6,5) qui a d’abord fait peur sur ses dégagements au pied (35e) avant de s’incliner, tout en partant du bon côté, sur le penalty de Griezmann (37e). Sauvé par son poteau droit (42e), le rempart de l’UNA Strassen a ensuite fait le boulot en s’interposant devant Griezmann (65e) puis face à Mbappé (79e).

Laurent Jans (6,5): rugueux dès les premiers instants, sur Giroud principalement, il a ratissé un ballon devant Mendy et servi Bensi (6e) qui n’a pu appuyer son essai. La présence, dans son couloir droit, du très discret Payet lui a même permis de participer au jeu offensif de son équipe.

Maxime Chanot (5) : calme, sûr et appliqué, il a néanmoins oublié Giroud sur le premier but français puis a vu le même attaquant français filer dans son dos sur la troisième réalisation des Bleus. Dommage, car il avait su rester sobre et bien placé face à un adversaire qui a poussé à l’heure de jeu.

Christopher Martins (5,5) : il a été sérieux et disponible même s’il aurait pu être plus posé dans ses relances. Il a tenté de s’imposer dans les airs mais s’est heurté à la présence de Giroud. Une sortie correcte.

Kevin Malget (5) : il a marché sur le ballon (42e) alors qu’il s’est retrouvé en excellente posture sur la ligne des six mètres de l’équipe de France ! Un ballon d’égalisation qui aurait permis au Luxembourg de faire sacrément douter les Bleus. Il a fait connaissance avec Dembelé, un sacré client.

Lars Gerson (5) : il a eu du mal à entrer dans la partie et à trouver les bons réglages. Il a dégagé un ballon chaud en pleine surface (77e) puis s’est montré précieux dans les derniers instants pour empêcher la sélection française de faire grossir le score. Pas facile de soutenir la comparaison face à un adversaire plus fort techniquement.

Chris Philipps (6,5) : le pensionnaire du FC Metz s’est montré actif dès les premiers échanges, réussissant une relance-talonnade (11e) avant de perdre trop facilement un ballon (26e) sur une relance manquée. Il ne s’est jamais caché, a récolté un avertissement (45e) et a lutté jusqu’au bout pour réguler l’entrejeu grand-ducal.

Mario Mutsch (4) : il a perdu le ballon qui a permis à l’équipe de France de trouver la faille par Giroud (0-1, 28e). Une erreur qui a privé la sélection luxembourgeoise de rentrer aux vestiaires avec un score de parité qui lui aurait fait beaucoup de bien. Remplacé par Bohnert (64e) qui a œuvré avec sérieux au cours d’une période délicate pour le Luxembourg.

Daniel da Mota (7) : une histoire de penaltys a sanctionné la partition du joueur dudelangeois. Il a été provoquer la sanction ultime en allant défier Matuidi et Giroud (32e) mais a fauté sur Sidibé dans sa propre surface (36e), permettant ainsi à Griezmann de redonner l’avantage à la France (1-2). Il a été averti (36e) et a donc connu une première période dense et riche en émotions. Ensuite, Da Mota a failli marquer (51e) et a très bien tenu le couloir gauche. Rodrigues (81e) est venu le relayer.

Stefano Bensi (5) : trop discret en première période, il s’est heureusement signalé en servant Da Mota (51e) au second poteau sans que ce dernier n’arrive à concrétiser. Il a essayé de faire le « tampon » entre le milieu et Joachim avec une réussite en pointillés.

Aurélien Joachim (6) : il n’a laissé aucune chance à Lloris (1-1, 34e) en transformant parfaitement le penalty sifflé en faveur de sa formation. Sanctionné d’un carton jaune (43e), il a tenté de s’engouffrer dans la surface française (69e) et n’a jamais faibli physiquement. Vaillant