(ER) - Le Luxembourg accueille ce mardi sur la pelouse du stade Alphonse Theis de Hesperange le Cap-Vert. Après leur sortie convaincante face à la bande de Didier Deschamps, les Luxembourgeois, 136e au classement Fifa, veulent confirmer leurs excellentes dispositions face à la 77e nation mondiale.



Après l'effervescence et la folie médiatique qui entouraient la venue de l'équipe de France au stade Josy Barthel, la sélection nationale a retrouvé peu à peu ses bonnes vieilles habitudes même si pour certains, la nuit qui a suivi le match a été plus courte que d'habitude. "Il y avait le changement d'heure", plaisante Stefano Bensi avant d'ajouter: "Plus sérieusement, je me suis souvenu de quelques images de la rencontre, je n'ai pas fermé l'oeil avant quatre heures du matin".



Ce n'est pas pour autant que la rencontre de ce mardi soir sera prise à la légère. Luc Holtz a d'ailleurs annoncé en conférence de presse samedi soir qu'il attendait que ses joueurs "affichent la même confiance et la même mentalité que contre la France".

"Si on évolue dans les mêmes dispositions, on peut gagner ce match. L'objectif de ce mardi est de s'imposer même si chaque match a ses vérités. Un but en début de match, un carton rouge,... Je le répète, on doit garder notre état d'esprit, sans cela ce sera très difficile."

Une question d'efficacité



Si de nombreux points positifs sont à retenir de la rencontre face aux Français, il y a encore quelques petits points à améliorer pour se montrer plus performant. Face aux Bleus, les Luxembourgeois ont eu la possibilité de revenir à égalité sans toutefois tromper la vigilance de Hugo Lloris.



"On manque encore de réalisme sur certaines actions mais nous sommes sur le bon chemin. On est passé tout près du 2-2. Si on avait égalisé, quelle aurait été la réaction des Français? Si on corrige le tir, on aura des résultats. A ce niveau, il n'y a pas toujours d'énormes différences, cela se joue parfois sur des détails", reconnaît l'attaquant Stefano Bensi.

Des détails qui font la différence mais cette expérience ne peut que s'acquérir qu'en côtoyant le haut niveau. "Dans le groupe, il y a des gars qui évoluent au niveau professionnel alors que pour certains, dont je fais partie, notre quotidien se limite à la BGL Ligue. La concurrence est moins importante qu'ailleurs. Au pays, c'est un championnat à trois. Ce n'est pas à moi de décider mais une compétition avec dix clubs pourrait permettre d'élever le niveau", estime le joueur du Fola.

Sur le plan défensif également, des erreurs ont été commises notamment en reconversion offensive. "Je suis un amoureux du beau jeu, j'apprécie que l'on remonte proprement le ballon mais à certains moments, on a pris beaucoup de risques alors que notre milieu de terrain était trop sous pression", constate Holtz.



Christophe Martins est notamment pointé du doigt. "Il doit être plus rigoureux sur ce type de phase sinon, il ne percera pas. Je reste convaincu que son meilleur poste se situe en zone défensive (défenseur axial ou milieu récupérateur), il est très fort à l'interception et il va vite balle au pied, ses qualités athlétiques et techniques ne sont pas en cause."

Daniel Da Mota pressé par Blaise Matuidi. Les Luxembourgeois ont tenu le coup physiquement face aux vice-champions d'Europe.

Photo: Ben Majerus

Des lacunes que les joueurs de l'équipe nationale comptent gommer face à la sélection capverdienne. La dépense d'énergie déployée samedi sur la pelouse du stade Josy Barthel a été compensée, les journées de dimanche et lundi ont été consacrées à la récupération. "Physiquement tout est en ordre. Le staff nous propose des séances pour être au top. Le travail de Claude Origer est impressionnant", souligne Bensi qui considère le duel de mardi comme aussi capital.



"Face à la France, c'était une rencontre de qualification mais ce match amical est important, on doit tout faire pour le gagner." Et démontrer sur le terrain et dans les chiffres, les progrès enregistrés depuis le début de campagne.

C'est la quatrième fois que les deux pays se rencontrent. Et à chaque fois, c'est un match nul qui a sanctionné les débats dont le dernier en mars 2014 (0-0). Les Crioulos (les Créoles) ont perdu leur deux premières rencontres de qualification du Mondial 2018 (2-0 au Sénégal et contre le Burkina Faso) et pointent à la dernière place du groupe D où figure également l'Afrique du Sud.



Cette sélection est principalement composée de joueurs évoluant à l'étranger. A noter que pour ce match à Luxembourg, sept garçons ont été retenus pour la première fois par Lucio Antunes: Hidelvis, Delmiro, Ponck, Hélder Tavares, Wuilito Fernandes, Kukula et Jovane Cabral.

Le dernier succès des Requins Bleus datent du 4 juin 2016 face à Sao Tomé-et-Principe (1-2) alors que pour le Luxembourg, à l'exception de la victoire sur tapis vert contre l'Albanie (mars 2016), il faut remonter au 13 novembre 2015 pour trouver la trace d'un succès, 1-0 face à la Grèce. L'occasion est donc belle de renouer avec la victoire.



Luxembourg



Gardiens: Ralph Schon (Strassen), Youn Czekanowicz (La Gantoise)

Défenseurs: Laurent Jans (Waasland-Beveren), Christophe Martins (Olympique lyonnais), Kevin Malget (F91), Tim Hall (Elversberg), Enes Mahmutovic (Fola), Dirk Carlson (Titus Pétange), Yann Matias (Titus Pétange).

Milieux: Chris Philipps (Metz), Eric Veiga (Braunschweig), Mario Mutsch (St-Gall), Vincent Thill (FC Metz), Florian Bonhert (Schalke), Lars Gerson ( GIF Sundsvall), Gerson Rodrigues (Fola), Maurice Deville (FSV Francfort).

Attaquants: Stefano Bensi (Fola), Aurélien Joachim (Lierse), Dave Turpel (F91), Daniel Da Mota (F91).

Entraîneur: Luc Holtz



Cap-Vert

Gardiens: Vozinha (Gil Vicente/Portugal), Ivan Cruz (Gil Vicente/Portugal), Thierry Graça (Estoril/Portugal).

Défenseurs: Hidelvis Jardim (Mindelense/Cap Vert) Steven Fortes (Le Havre/France), Tiago Almeida (Moreirense/Portugal), Delmiro Nascimento (Varzim /Portugal), Jeffrey Fortes (Excelsior/Pays-Bas), Carlitos (Omonia/Chypre), Gégé (Paços de Ferreira/Portugal), Fernando Varela (PAOK/Grèce).

Milieux: Marco Soares (AEL Limassol/Chypre), Nuno Rocha (Craiova/Roumanie), Carlos Ponck (CD Chaves/Portugal), Wuilito Fernandes (U. Mass Lowell/Etats-Unis), Hélder Tavares (Tondela/Portugal), Jamiro Monteiro (Cambuur/Pays-Bas), Babanco (Feirense/Portugal), Sérgio Semedo (Apollon Limassol/Chypre).

Attaquants: Heldon (Rio Ave/Portugal), Garry Rodrigues (PAOK/Grèce), Kukula (Vizela/Portugal), Jovane Cabral (Sporting B/Portugal), Zé Luis (Spartak Moscou/Russie), Julio Tavares (Dijon/France), Kuca (Arouca/Portugal).



Entraîneur: Lucio Antunes

Arbitres



Paul McLaughlin (Eire) assisté d'Allen Lynch et Dynan Emmet. Le quatrième arbitre: Sven Bindels.