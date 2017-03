(JFC). - Champion d'Angleterre surprise en 2016, Leicester City a accompli l'exploit de sortir le FC Séville en 8es de finale de la Ligue des champions grâce à un succès 2 à 0 au match retour, ce mardi. De son côté, la Juventus Turin a tranquillement confirmé (1-0) à domicile sa victoire du match aller (2-0) contre Porto. Place ce mercredi aux deux derniers 8es de finale retour.

Battu 1-2 à Séville, Leicester inverse la tendance dès avant la demi-heure de jeu, et c'est le capitaine en personne, Wes Morgan, sur un service de Riyad Mahrez, qui porte les Foxes au commandement dans cette double confrontation (1-0, 27e).

Le capitaine de Leicester, Wes Morgan (en bleu, brassard jaune), surgit pour l'ouverture du score en faveur des Foxes

Photo: Reuters

Ainsi, à la pause, le but inscrit par Jamie Verdy à l'aller au stade Sanchez Pizjuan s'avère prépondérant en faveur du champion d'Angleterre.

On ne rejoue pas depuis dix minutes au King Power Stadium que Marc Albrighton double la mise pour Leicester d'un envoi à ras-de-terre (2-0, 54e), juste... soixante secondes après que la frappe terrible de Sergio Escudero est venue s'écraser sur la barre transversale de Kasper Schmeichel (53e)!

Séville, qui n'a besoin que d'un petit but pour forcer les prolongations, pousse de plus belle et fait le siège du but de Schmeichel, mais... perd son élément offensif français Samir Nasri pour un carton jaune-rouge après une provocation sur Jamie Vardy (74e).

Le match devient alors complètement fou: cinq minutes plus tard, les Andalous héritent d'un coup de réparation pour une faute de Schmeichel sur Vitolo dans le rectangle, mais le portier danois de Leicester se rachète de façon magistrale en stoppant l'envoi de Steven N'Zonzi (80e). Et les Foxes de Craig Shakespeare, le successeur de Claudio Ranieri, de tenir bon jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre italien Daniele Orsato...



Classé seulement quinzième de la Premier League, Leicester City réalise ainsi l'exploit d'accéder pour la première fois de son histoire aux quarts de finale de la Ligue des champions.



Quant au FC Séville, il a une nouvelle apporté la preuve qu'il est davantage un spécialiste de l'Europa League (cinq fois vainqueur, dont les trois dernières éditions), que de la Ligue des champions.



La Juve en mode «totale maîtrise»

Sur le velours après le résultat forgé à l'aller sur les rives du Douro (un succès 2-0 avec des buts de Pjaca et Dani Alves en seconde période), la Juventus, autoritaire leader en Serie A, n'avait aucun intérêt à emballer le débat.

Mieux, les Bianconeri vont bénéficier d'un penalty pour une faute de main dans le rectangle de Maxi Pereira, par ailleurs exclu sur cette phase, juste avant la mi-temps. L'Argentin Paulo Dybala se charge de la transformation du pied gauche (1-0, 42e). Largement mené (0-3 au total des deux manches) et réduit à dix, le FC Porto est plus que jamais dans les cordes.

L'Argentin de la Juventus Paulo Dybala trompe Iker Casillas sur penalty juste avant le repos (1-0)

Photo: Reuters

De suspense, il ne sera bien évidemment plus question après le repos dans un match dont le rythme et l'intensité allait alors baisser progressivement au fil des minutes.



Finaliste de l'édition 2015, et double lauréate de l'épreuve par le passé, la Vieille Dame sera donc le seul représentant italien au stade des quarts de finale de la C1, tandis que, comme Benfica (éliminé par le Borussia Dortmund), le FC Porto chute au stade des huitièmes de finale.



LES RÉSULTATS DE MARDI (8es de finale retour)



Juventus Turin (ITA) - FC Porto (POR) 1-0 (aller: 2-0)

Le but: 1-0 Dybala (42e s.p.)



Leicester City (ENG) - FC Séville (ESP) 2-0 (aller: 1-2)

Evolution du score: 1-0 Morgan (27e), 2-0 Albrighton (54e)



À JOUER MERCREDI (20h45)

Atlético Madrid (ESP) - Bayer Leverkusen (GER) (aller: 4-2)

Monaco (FRA) - Manchester City (ENG) (3-5)

DÉJÀ QUALIFIÉS POUR LES QUARTS DE FINALE

FC Barcelone (ESP)



Borussia Dormund (ALL)



Bayern Munich (ALL)



Real Madrid (ESP)