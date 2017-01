Auteur d’une sortie ratée, trop rapidement réduit à dix puis à neuf, le FC Metz a vécu l’enfer à Angers et son revers (1-2) est logique. Une soirée ultra-pénalisante au classement général et une réception de Marseille, vendredi prochain, qui se fera forcément dans la souffrance.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Le FC Metz avait été vaillant à Nice (0-0), il a cette fois été beaucoup moins tranchant à Angers. Amorphes dès les premières minutes de jeu, les hommes de Philippe Hinschberger vont laisser les Angevins prendre les devants sur un coup franc concédé par Cohade aux abords des dix-huit mètres grenat: Tait a enroulé sa frappe qui a mystifié un Didillon mal inspiré sur la tentative de l’Angevin (1-0, 25e).

Peu énergiques, les Mosellans vont néanmoins revenir dans la partie sur une incursion de Nguette dont la tentative va être malencontreusement déviée dans son but par Traoré (1-1, 33e). Un retour qui va être rapidement annulé car Pépé, entouré de trois joueurs messins(!), va venir ajuster Didillon (2-1, 35e) d’une frappe du gauche. Bousculés par une formation angevine pourtant en grosse perte de vitesse ces dernières semaines, les partenaires de Balliu vont être réduits à dix lorsque Cohade, et un coude trop prononcé (39e), va être invité à regagner les vestiaires.

Pénalisé, le FC Metz aurait pu revenir sur son adversaire mais la tentative ripée de Diabaté (55e) a empêché le rêve grenat de se réaliser. Pis, le club mosellan va se retrouver à neuf contre onze lorsque le pied trop agressif de Diagne (66e) va lui valoir un carton rouge direct, lui aussi. Regroupés dans leur camp, les Messins vont alors résister avec cœur pour éviter d’encaisser un troisième but, leur seul réel objectif de fin de rencontre. Un 7/20 pour une équipe messine qui a raté sa première période car elle n’avait pas en elle assez de détermination pour contrer un adversaire pourtant à sa portée.

Les joueurs et leur note. Didillon (5/10) n’a pas été rassurant sur ses relances au pied et n’a pas non plus été inspiré sur le premier but encaissé par sa formation. Il a sauvé son camp par deux fois (62e) puis a été au niveau en fin de partie en intervenant avec assurance (90+4). En défense, Balliu (5) a empêché Angers de s’envoler en se jetant avec cœur et courage (60e), il s’est bien battu. Milan (4) et Falette (5) ont eu beaucoup de boulot et n’ont jamais pu respirer un seul instant. Signorino (4,5) a lutté avec courage, comme d’habitude, mais il n’avait pas devant lui un joueur qui l’a aidé à bien tenir le flanc gauche.

Au milieu, Diagne (2) a fait preuve d’un excès d’engagement sur l’intervention qui lui a valu d’être expulsé (66e). Philipps (4) a pris le coude de Doré en plein visage (74e) et son nez n’a pas été épargné. Il a «gratté» deux ballons (5e) puis en a perdu deux trop facilement (27e). Il a du mal à jouer vers l’avant. Cohade (1) a vécu 39 minutes bien tristounettes: il a concédé le coup franc qui a amené le premier but du SCO (25e) puis a très mal négocié son duel aérien en infligeant un gros coup de coude à Manceau. Expulsé, Cohade a précipité la chute de son équipe.

Nguette (4) s’est distingué par sa détermination sur l’égalisation messine puis s’est éteint et a laissé Doukouré prendre le relais (70e). Lejeune (2) n’était pas encore suffisamment prêt physiquement pour débuter une rencontre de Ligue 1. Il n’a pas pesé sur le jeu et a logiquement cédé sa place à Hein (64e).

En attaque, Diabaté (3) n’a jamais été servi dans de bonnes conditions car le FC Metz n’a jamais été dangereux. Il a raté sa frappe (55e) alors qu’il se trouvait face au but adverse. Difficile, dans ces conditions, de se mettre en valeur.

Le fait du match. L’expulsion de Renaud Cohade (39e). Coupable d’un vilain coup de coude sur l’Angevin Thomas (36e), Cohade a très logiquement écopé d’un carton jaune de la part de Karim Abed, l’arbitre de la rencontre. Trois minutes plus tard, le jeu n’ayant toujours pas repris, et ayant revu et estimé la situation sous un nouvel angle, l’homme en noir a brandi le rouge direct en direction de Cohade. Le Messin manquera donc la venue de Marseille vendredi prochain. Tout comme Fallou Diagne. Grosse tuile.

Angers - Metz 2-1

Stade Jean-Bouin, temps pluvieux, bonne pelouse, arbitrage de M. Abed, environ 11.000 spectateurs. Mi-temps : 2-1.

Evolution du score : 1-0 Tait (25e), 1-1 Traoré (33e csc), 2-1 Pépé (35e).

Cartons jaunes : aucun à Angers ; Cohade (36e) à Metz.

Carton rouge : Cohade (39e) et Diagne (66e) à Metz.

ANGERS : Petric ; A. Bamba, Traoré (cap.) (71e Bourillon), Thomas, Manceau ; Mangani, Santamaria, Tait, Tahrat, Pépé (63e Capelle) ; Pavlovic (69e Doré).

Joueurs non entrés en jeu : Michel ; Martinez, J. Bamba, Nwakaeme.

METZ : Didillon ; Balliu, Milan, Falette, Signorino ; Diagne, Philipps ; Nguette (70e Doukouré), Cohade, Lejeune (cap.) (64e Hein) ; Diabaté (78e Vion).

Joueurs non entrés en jeu : Kawashima ; Rivierez, Larrière, Erding.