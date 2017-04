Le FC Metz s’en va à Lorient ce samedi (20h) pour y disputer un match musclé et tendu. Les Messins vont disposer de joueurs frais et disponibles après avoir laissé souffler certains éléments phares face au PSG. Défaite interdite pour les hommes de Philippe Hinschberger.

Par Hervé Kuc



Philippe, comment analysez-vous la période actuelle de votre formation?

Pour aller à Lorient, on peut compter sur un effectif au complet hormis Assou-Ekotto et Thill qui sont suspendus. Nous venons de prendre 11 buts en quatre parties avec au final un seul point engrangé: nous ne sommes pas assez efficaces devant le but adverse et on encaisse trop et nous devons être plus agressifs sur les derniers gestes offensifs et défensifs. Face aux Parisiens, si un de nos cinq défenseurs sort pour mettre «un coup de tête» au ballon devant Matuidi, le match est terminé et on prend un point. Paradoxalement, face à Lyon, Bordeaux, Caen et Paris, nous n’avons pas l’impression d’avoir été si mauvais que ça.

Comment faire pour éviter de prendre des buts en fin de rencontre?

Il y a un adversaire qui pousse et qui remet des ballons dans la surface. Il ne faut pas avoir de la psychose sur ce sujet, cela nous est arrivé aussi. C’est comme le joueur de casino, il dit toujours ce qu’il gagne mais jamais ce qu’il perd.

La dynamique entrevue face au PSG (2-3), en seconde période, est-elle une source de motivation supplémentaire pour vos joueurs?

L’ambiance était très bonne sur le terrain d’entraînement en début de semaine. Nous avons effectivement produit une seconde période plus conquérante face à des Parisiens qui ont plus voulu gérer leur partition. Notre force actuelle réside sur le fait de pouvoir compter sur la totalité de notre effectif à 5 matchs du terme. Nos joueurs «entrants» ont été performants. Il nous reste 5 matchs, nous comptons 36 points, il faut rester calmes mais très déterminés et nous sommes impatients d’assurer notre objectif. Nous sommes un peu dans la peau du tennisman qui n’arrive pas à finir son match et son succès.

Que pensez-vous du FC Lorient?

Pour moi, Lorient reste un gros client. Cette formation possède un arsenal offensif très intéressant: Moukandjo, Waris, Philippoteaux ont de la vitesse et une qualité de percussion. Le stade va être plein et le FC Metz doit être à la hauteur de l’évènement, c’est-à-dire un match de bas de tableau entre deux concurrents qui cherchent à se maintenir Lorient va vouloir enchaîner sur sa belle dynamique de trois succès en quatre parties. C’est une équipe qui a un gros potentiel et franchement je les vois bien se sauver. A l’aller (3-3), les Lorientais m’avaient fait impression.

Le maintien va-t-il se jouer à 42 points?

Je ne le pense pas mais je ne suis pas bon en mathématiques. J’estime qu’il en faudra moins car certaines formations partent de trop bas. Si nous, il nous en faut encore quatre ou cinq points, à d’autres il en manquera alors dix ou douze.

Qui gardera le but messin ce samedi?

Thomas Didillon sera dans le but. J’ai pensé que pour Thomas c’était le bon moment pour le faire récupérer. Nous aurons besoin de lui sur cette fin de championnat. Kawashima nous fait une très belle impression depuis qu’il est chez nous et il nous semblait vraiment en forme pour affronter le PSG.

L’enjeu de la rencontre. Il est crucial pour les deux formations. Une partie du maintien va se jouer sur cette rencontre. Lorient (18e, 31 points) et le FC Metz (15e, 36) avaient offert du spectacle au match aller (3-3, 14e journée, doublé de Vion) mais ce samedi soir, les portes du but adverse devraient être un peu mieux boulonnées. Hinschberger va chambouler la formation qui a débuté face au PSG et, théoriquement, huit joueurs devraient retrouver leur place de titulaire: Didillon, Balliu, Falette, Signorino, Jouffre, Cohade, Sarr et Diabaté. Ensuite, il s’agira de préparer au mieux le derby lorrain face à Nancy (29 avril).

Le groupe probable: Didillon et Kawashima; Balliu, Falette, Bisevac, Signorino, Udol, Milan, Rivierez (?); Mandjeck, Doukouré, Diagne, Philipps (?), Lejeune (?), Cohade, Jouffre, Sarr, Nguette; Diabaté, Erding.

Le «prono» de la rédaction. Les Lorientais ont préparé la venue du FC Metz comme une finale à remporter absolument. Les hommes de Bernard Casoni bénéficient d’un repos supplémentaire et leur forme du moment semble un brin supérieure à celle des hommes de Philippe Hinschberger. Notre pronostic (agacé): 2 à 1 en faveur de Lorient.