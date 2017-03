Le FC Metz accueille Rennes ce samedi (28e journée) en ayant la volonté de poursuivre sa bonne série à domicile. Philippe Hinschberger et ses hommes ne peuvent se permettre de chuter à Saint-Symphorien avant de se déplacer à Saint-Etienne dans dix jours. Assou-Ekotto est sur le flanc, Vion est très incertain.

Par Hervé Kuc



Philippe, que s'est-il passé à Lyon?

J'ai des regrets sur notre première période: on rate un but par Georges Mandjeck puis on en prend un qui à mon sens est très malheureux. Nous aurions pu arriver à la pause sur un score de parité. Nous avons fait ce que nous avons pu, le problème c'est que cela nous est arrivé pas mal de fois cette saison d'encaisser des scores sévères. Paris, Monaco et Lyon, quand ça dépote offensivement, c'est une autre planète. Mon travail est d'encourager plutôt que de mettre sous l'eau la tête des garçons. Dans le football, nous devons être dans le présent et dans le futur: cela ne sert à rien de vivre dans le passé.

Que pensez-vous du Stade Rennais?

C'est une formation qui, jusqu'à présent, s'est bien exprimée à domicile et son effectif est de qualité. A l'aller, nous avions manqué d'efficacité car Ismaïla Sarr avait su être dangereux en fin de rencontre, nous aurions pu ramener un point de ce déplacement. L'objectif est de garder les joueurs en confiance. Mardi, nous avons effectué une séance de reprise de qualité. Nous devons nous mobiliser pour le match de Rennes. A Lyon, nous avons encaissé des buts «évitables». Les garçons doivent être plus durs dans les duels, plus attentifs. Le FC Metz manque de caractère défensif mais ce constat est valable depuis le début de saison.

Le maintien se jouera-t-il à Saint-Symphorien?

Nous avions su bien maîtriser nos rencontres face à Montpellier (2-0) et Dijon (2-1) et on doit tabler sur ces performances pour engranger de la confiance chez nous. Il va nous falloir être un peu meilleurs en attaque, être plus solides et le match de Nantes (1-1), doit nous servir de leçon: en seconde période nous sommes tombés dans nos travers car nous avons été «déchirés», percutés, et enfoncés par cette équipe. Nous étions trop loin des uns des autres: nous ne possédons pas d'attaquant qui a le profil d'un garçon qui sait «presser» la défense adverse, comme Cavani sait si bien le faire avec le PSG. Il vaut mieux que l'on se repositionne tous bien. Nous devons «surfer» sur notre bonne période à domicile et dominer Bastia, Caen et Nancy dans les semaines qui arrivent.

Matthieu Udol pourrait-il être titulaire ce samedi?

Il est prêt, il s'entraine depuis un mois avec nous et j'ai confiance en lui. Mais cela ne serait pas un cadeau à lui faire que de le titulariser après une longue absence. Car là, c'est la Ligue 1 et c'est autre chose, nous sommes montés d'un étage. Notre défense ne devrait pas changer face à Rennes.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (17e, 28 points) accueille Rennes (9e, 36) avec l'espoir d'avoir digéré le revers enregistré à Lyon dimanche dernier. Cette semaine de travail et de régénération psychologique a-t-elle été suffisante pour regonfler le moral des troupes? Assou-Ekotto est sur le flanc, Udol en manque de rythme, Thill soigne une rechute (cheville), Vion est incertain (douleur musculaire à la jambe), Jouffre en pleine reprise. Malgré tout, les partenaires de Cohade vont devoir se faire violence pour poursuivre et confirmer leur invincibilité à Saint-Symphorien depuis 4 mois (2-4 Nice, 10e journée, 23 octobre 2016). A l'aller, les Rennais avaient su faire sauter le verrou grenat (1-0, Said 56e) et si les hommes de Christian Gourcuff occupent une place enviable au général, ils n'ont remporté qu'un seul de leurs 11 derniers matchs de Ligue 1 (1-0 face à Lorient, 27e journée). Aux Mosellans d'en profiter.

Le groupe probable: Didillon et Oberhauser; Rivierez, Balliu, Falette, Milan, Bisevac, Signorino, Udol (?); Diagne, Mandjeck, Doukouré, Jouffre (?), Philipps, Cohade, Sarr, Mollet (?) Nguette, Lejeune; Diabaté, Erding.

Le «prono» de la rédaction. Le Stade Rennais a, à de nombreuses reprises, posé de grands problèmes aux Messins à Saint-Symphorien. Il devrait en être de même ce samedi. Notre pronostic: 1-1.