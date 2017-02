Trimballé par une équipe monégasque bien trop forte (5-0), le FC Metz n’a jamais existé face au leader de la Ligue 1. Un match-purge qui s’est arrêté après vingt minutes de jeu (3-0). Les Messins vont pouvoir préparer la venue de Nantes samedi prochain: mais cette fois avec d’autres forces vives.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Philippe Hinschberger avait donc clairement et nettement décidé de faire l’impasse sur le match à Monaco en modifiant à plus de 50% l’équipe qui avait su distancer Dijon mercredi dernier. Objectif atteint: ses hommes ont coulé en beauté, sans mot dire. Il n’y a donc pas eu de match, tant la différence de niveau entre Monégasques et Messins a été immense. Fessé 0-7 à Saint-Symphorien lors du premier acte (8e journée), le FC Metz en a repris une bonne au stade Louis 2: 5-0.

Après dix minutes de calvaire total, les Messins et leur gardien Didillon avaient déjà été atteints de plein fouet: Mbappé (1-0, 7e) et Falcao (2-0, 10e) ont su profiter des faiblesses de la défense mosellane pour esquisser un succès facile. Dix minutes plus tard, Mbappé est parti seul fusiller le pauvre Didillon (3-0, 20e), gardien d’une formation qui ne va cadrer aucun de ses trois petites tentatives lors du premier acte. La suite va être du même tonneau même si le Messin Erding (49e) est venu titiller Subasic, rempart d’une équipe princière dans toutes ses lignes.



Car Mbappé (4-0, 50e) et Falcao (5-0, 55e) sont venus punir un ensemble dépassé par les évènements. Heureusement, l’AS Monaco ne va plus appuyer sur le champignon, malgré la tentative de Bernardo Silva sur le poteau (90e), se préservant pour son opposition face à Manchester City la semaine prochaine en Ligue des Champions. Si le FC Metz ne comptait absolument ramener un petit quelque chose de son déplacement monégasque, les limites de certains de ses éléments ont été criantes. Un 5/20 pour une formation qui a trop vite abdiqué. Quelle sale soirée!

Les joueurs et leur note. Comment noter objectivement le FC Metz ? Allons-y, avec forcément le goût du ratage total au bout de la plume. Dans le but grenat, Didillon (3/10) a été abandonné par sa formation et a œuvré (26e et 36e) pour empêcher que deux nouveaux buts emplissent son filet de but. En défense, Rivierez (1) a vécu un martyr total face au Monégasque Mbappé. Laxiste dans son marquage, le latéral droit grenat ne pourra nullement concurrencer Balliu avec ce genre de prestation. Milan (1) a été dépassé à chaque fois que les Monégasques ont appuyé sur l’accélérateur. Son manque de vitesse et ses mauvais placements lui ont été fatals. Falette (2) a fait à peine mieux que Milan. Signorino (2) ne pourra, lui aussi, souffler la place de latéral gauche à Assou-Ekotto.



Au milieu, Diagne (2) a essayé d’écoper sans grande réussite. Doukouré (2) n’a jamais su bloquer les incursions adverses et a laissé sa place à Chris Philipps (85e). Mollet (2) a été un des rares Messins a osé frapper en direction du but adverse (46e) mais il a peiné, comme tout le monde. Cohade (2) a couru, puis s’est arrêté tout au long du second acte, certainement écoeuré par la facilité adverse. Sarr (2) n’a jamais semblé à l’aise sur le terrain monégasque.



En attaque, Erding (1) n’a pas servi à grand-chose. Totalement hors de forme, il a peu couru et souvent dans le vide. Il a inquiété Subasic (51e) mais a connu une vraie galère. Il va maintenant souffrir cruellement de la comparaison avec Diabaté.

Le carton jaune du match. Décerné à Philippe Hinschberger. Le technicien grenat a effectué six changements dans sa composition de départ par rapport au onze aligné face à Dijon (2-1). Une option très risquée quand on connait la force offensive monégasque. Pari sacrément raté. Une gifle énorme. Si, en mai prochain, le FC Metz se fait punir au classement par son mauvais goal-average (-20 actuellement), il pourra se rappeler de cette sale soirée du 11 février 2017 à Monaco. Et d’un renoncement collectif.

Monaco - Metz 5-0

Stade Louis II, pelouse correcte, temps frais, arbitrage de M. Thual, environ 5.000 spectateurs. Mi-temps: 3-0.

Evolution du score: 1-0 Mbappé (8e), 2-0 Falcao (10e), 3-0 Mbappé (20e), 4-0 Mbappé (4-0), 5-0 Falcao (55e)

Cartons jaunes: aucun à Monaco; Rivierez (66e), Signorino (77e) à Metz

MONACO: Subasic; A. Touré, Glik, Raggi, Mendy (64e Diallo) ; Fabinho, Moutinho, Bernardo Silva, Boschilia (69e Dirar); Falcao (cap.) (81e Cardona), Mbappé.



Joueurs non entrés en jeu: De Sanctis ; Lemar, Bakayoko, Germain.

METZ: Didillon; Rivierez, Milan (cap.), Falette, Signorino; Diagne, Doukouré (85e Philipps); Cohade (71e Nguette), Mollet, Sarr; Erding.



Joueurs non entrés en jeu: Kawashima; Balliu, Assou-Ekotto, Jouffre, Diabaté.