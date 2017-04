Joueur et entreprenant en première période, le FC Metz n’a pas pu contenir Lyon par la suite. Les Lyonnais ont accéléré et Lacazette, Ferri puis Tolisso ont fait craquer les hommes de Philippe Hinschberger (0-3). Un revers qu’il va falloir vite oublier pour se concentrer sur le déplacement à Bordeaux ce samedi.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Privés de six joueurs à 24 heures du rendez-vous face à Lyon, les Messins ont finalement perdu deux éléments supplémentaires dans la dernière ligne droite: Bisevac (malade) et Erding (ischio-jambiers), qui ont donc également décliné le combat. Trop diminué, le FC Metz a néanmoins très agréablement surpris en première période, avec Nguette en pointe, et le duo Cohade-Mollet en moteur dans l’entrejeu.



Malheureusement, ni la reprise de Milan (7e), ni l’envie de Cohade (17e), en pleine surface, et surtout la frappe de Nguette (29e), en coin détournée par le rempart lyonnais, n’ont pu offrir un avantage mérité aux hommes de Philippe Hinschberger. Des Lyonnais qui ont bien sûr trouvé la barre transversale du but gardé par Didillon, sur une jolie reprise de Fekir (23e) et qui ont eu une grosse opportunité de trouver la faille par Diakhaby (45e) seul devant le but.



Mais à la pause, le bateau grenat tenait bon. Toutefois, la seconde période va permettre à l’OL d’afficher au grand jour sa plus grande maîtrise et Lacazette (0-1, 59e) va profiter d’une incompréhension entre Falette et Milan pour ajuster Didillon. Le début de la fin pour un ensemble grenat qui va dès lors laisser son adversaire le dominer trop facilement.



Et les cinq dernières minutes de la partie vont permettre à Ferri (0-2, 87e) puis à Tolisso (0-3, 90e) de faire grossir le score et de faire enfler le tableau d’affichage. Une défaite sévère pour un ensemble grenat bien trop fragilisé dans toutes ses lignes pour être critiqué de manière virulente. Un 10/20 pour une équipe messine qui a su faire front en première période.

Les joueurs et leur note. Didillon (5,5/10) a été sauvé pas sa barre (23e) puis est bien sorti dans les airs (36e). Il n’a rien pu faire sur les trois réalisations lyonnaises. En défense, Balliu (5,5) a bien tenu son flanc droit, s’est invité en attaque en délivrant une frappe trop haute (28e) mais a souffert en seconde période, comme tout le monde. Falette (4,5) et Milan (4,5) n’ont tenu le choc qu’en première période, ils ont oublié Diakhaby (45e) puis ont «coulé» dans les cinq dernières minutes. Signorino (4) a œuvré avec ses armes habituelles mais Lyon, c’est trop fort pour lui. Au milieu, Mandjeck (6) a su se montrer précieux dès les premiers instants. Il s’est offert un joli numéro (19e) mais a surtout fait preuve de détermination dans chacune de ses interventions. Philipps (6) a effectué une très belle première période. Trois interceptions nettes (35e, 40e et 43e), un jeu précis, clair et une présence sûre dans les duels. Le Luxembourgeois a poursuivi sa bonne production et a cédé sa place à l’attaquant Mathis (73e). Cohade (6) a attendu la 82e minute pour s’essayer dans une frappe cadrée mais il a su être précieux tout au long de la première période. Il a ensuite été moins en vue. Lejeune (4,5) a perdu un ballon trop facilement (47e), il a laissé sa place à Hein qui a su décocher une superbe frappe enroulée (88e). Mollet (6,5) a souvent été à la manette pendant une heure, juste sur ses coups de pied arrêtés et précis dans ses transversales. En attaque, Nguette (6) a démontré de jolies qualités de conservation du ballon et a tenté de remuer la défense lyonnaise. Sans réussite pourtant.

Comme c'est triste un match à huis clos!

Photo : Michel Dell’Aiera

Metz - Lyon 0-3

Stade Saint-Symphorien, temps frais, pelouse correcte, arbitrage de M. Buquet, match à huis clos. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 0-1 Lacazette (59e), 0-2 Ferri (87e), 0-3 Tolisso (90e).

Cartons jaunes : Mollet (4e), Philipps (36e), Mandjeck (76e) à Metz ; aucun à Lyon

METZ : Didillon ; Balliu, Falette, Milan, Signorino ; Mandjeck, Philipps (73e Mathis) ; Cohade, Lejeune (cap.) (67e Hein), Mollet ; Nguette.



Joueurs non entrés en jeu: Kawashima ; Udol, Rivierez, Maziz, Goudiaby.

LYON: Lopes ; Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel ; Gonalons (cap.) (85e Ferri) Tousart ; Fekir, Valbuena, Ghezzal (77e Cornet) ; Lacazette (85e Tolisso).



Joueurs non entrés en jeu : Gorgelin ; Rafael, Yanga-Mbiwa, Darder.