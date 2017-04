Avec de la fraîcheur mais sans rigueur défensive, le FC Metz s’est fait marcher dessus par Lorient (1-5). Un revers très fâcheux et inquiétant qui place les hommes de Philippe Hinschberger dans une position dangereuse avant d’accueillir Nancy samedi prochain. Ce sera plus qu’un derby.



Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Le FC Metz martyrisé, le FC Metz transpercé et le FC Metz traumatisé. Oui, l’équipe messine va devoir sacrément se reprendre pour conserver sa place en Ligue 1. La faute à un manque de cohésion d’ensemble, à un déséquilibre criant et à une défense défaillante. Le revers concédé face à des Lorientais revigorés après la pause, va faire très mal. A Lorient donc, les Messins ont tout d’abord vu Ciani placer une tête précise (1-0, 14e) au coeur d’une défense amorphe.

Et l’égalisation de Diabaté sur penalty (1-1, 32e) a été un leurre tant les hommes de Philippe Hinschberger vont céder d’un coup après la pause, laissant leurs supporters dans une perplexité sans nom. Waris va profiter d’un coup franc pour venir mystifier Didillon (2-1, 49e) et sonner le glas d’une formation qui va craquer de toute part. Cabot, lui, va bénéficier d’un mauvais contrôle de la poitrine de Signorino pour ajuster le gardien mosellan (3-1, 66e) et le même Cabot va se jouer trop facilement de l’arrière-garde mosellane (4-1, 67e). Le cinquième but réussi par Moukandjo (5-1, 78e), sous l’oeil noir du président Bernard Serin présent dans les tribunes, suffira à la peine de tout un club.

Metz - Nancy, c’est samedi prochain et il reste exactement huit jours à Philippe Hinschberger et à ses garçons pour retrouver des couleurs, de l’amour propre et l’amour du maillot frappé de la Croix de Lorraine. Par respect pour les amoureux du FC Metz, et exceptionnellement, nous ne noterons la «prestation» d’un ensemble pathétique. De toute façon, la note est dans le score.

Les joueurs et leur note. Didillon (2/10) a effectué un sauvetage de classe (38e) sur une tête de Waris et a évité à sa formation de rentrer aux vestiaires avec un but de retard. Malheureusement, il est resté figé sur sa ligne sur la réalisation de Waris (2-1, 49e) puis a coulé avec le reste de la formation messine. Embêtant. En défense, Balliu (3,5) a fait de son mieux face à la vague lorientaise mais il y aavait trop à faire pour un seul homme. Falette (2) battu au duel par Ciani sur le premier but lorientais (14e), il a aussi vu Moukandjo lui filer sous le nez (38e) et ensuite il a renoncé. Simon Falette n’était vraiment pas dans un grand soir. Bisevac (3) est impliqué sur le second but de Lorient et a fini par lui aussi sombrer. Signorino (2) fait avec les moyens qui sont les siens, il a effectué un sauvetage sur sa ligne (13e) mais a surtout manqué son contrôle de la poitrine un peu plus tard.

Au milieu, Mandjeck (2) a eu du mal à se placer, a effectué un dégagement trop précipité (25e) et a disparu de la circulation. Doukouré (2) mérité la même remarque que Mandjeck. Nguette (2) aurait dû permettre au FC Metz de revenir plus tôt à hauteur de son adversaire mais il n’a pas su cadrer son essai (29e) : il est encore bien léger pour disputer une partie à fort enjeu. Cohade (3,5) a été averti (76e) et son désarroi a été perceptible du début à la fin. Sarr (2) n’a rien fait de bon.

En attaque, Diabaté (4) a transformé le penalty grenat avec calme et maîtrise. Il ne peut pas tout faire tout seul.

Le classement. Le FC Metz (15e, 36 points) devance Lorient (34), Caen (33), Dijon (32), Nancy (32) et Bastia (28). Si les Bastiais vont avoir beaucoup de mal à s’en sortir, pour les autres le suspense reste entier. Les hommes de Philippe Hinschberger auront une pression monstrueuse sur les épaules samedi prochain lors de la venue de Nancy.

Lorient - Metz 5-1

Stade du Moustoir, belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Gautier, environ 14 000 spectateurs. Mi-temps : 1-1.

Evolution du score : 1-0 Ciani (14e), 1-1 Diabaté (32e sp), 2-1 Waris (49e), 3-1 Cabot (60e), 4-1 Cabot (67e), 5-1 Moukandjo (78e).

Cartons jaunes : Ciani (32e) à Lorient ; Cohade (76e) à Metz

METZ : Didillon ; Balliu, Falette, Bisevac, Signorino ; Mandjeck, Doukouré (cap.) (67e Erding); Cohade, Nguette (72e Mollet), Sarr; Diabaté. Joueurs non entrés en jeu : Kawashima ; Rivierez, Milan, Lejeune, Diagne.

LORIENT : Lecomte ; Moreira, Peybernes, Ciani (cap.), Le Goff ; Cabot (81e, Barthelmé), Mvuemba (84e Bellugou), Lautoa, Philippoteaux (74e Jeannot) ; Moukandjo, Waris. Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Touré, Koffi, Wakaso.