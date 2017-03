Auteur de sa prestation la plus aboutie de la saison, le FC Metz a pourtant laissé Saint-Etienne revenir à sa hauteur dans le temps additionnel (2-2, 90+5). Une énorme frustration pour un ensemble cohérent et joueur. Le syndrome rennais a frappé.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Le FC Metz a réussi une première période parfaite ou presque. Parfaite car les partenaires de Doukouré ont trouvé la faille sur leur première banderille: Jouffre a lancé Sarr qui, après être passé devant deux Stéphanois, a décoché une superbe frappe du pied droit qui a laissé sans réaction Ruffier (1-0, 1e).



Profitant d’un bloc-équipe discipliné, d’une détermination collective haute et de l’apport conjugué de Bisevac, Jouffre, Cohade et Diabaté, les hommes de Philippe Hinschberger auraient même pu doubler la mise. Mais, ni Diabaté, trouvé par Mandjeck et qui ne va pas cadrer son essai sur une mauvaise sortie de Ruffier (27e) ni Sarr, d’une belle tête sauvée sur sa ligne par Pierre-Gabriel (37e) ne réussiront le KO espéré.



Comme face à Rennes, la semaine dernière, le FC Metz n’a pourtant pas su «tuer» un match qu’il maîtrisait et les Verts en ont profité pour revenir à hauteur lorsque Beric s’est joué de Fallette pour ajuster Didillon d’un beau pointu (1-1, 53e).



Heureusement, les Mosellans ne vont pas baisser la tête et, au contraire, repartir vers l’avant: leurs efforts de qualité vont être récompensés lorsque Balliu va trouver Falette au second poteau (2-1, 68e). Pourtant, comme face à Rennes (1-1), les Messins vont craquer au bout du bout du temps additionnel: le Stéphanois Perrin est venu, sur coup franc et une mauvaise sortie de Didilon, placer une tête (2-2, 90+5) que personne n’attendait.



Une énorme déception pour un onze messin qui méritait cent fois son succès. Un 13/20 très mitigé pour un point de plus…mais surtout deux unités perdues en route. Il faudra distancer Bastia vendredi prochain.

Les joueurs et leur note. Didillon (5/10) a été décisif sur un essai de Hamouma (42e), une frappe de Saivet (64e) puis sur une tentative de Perrin (71e). A chaque fois, le rempart grenat a affiché calme et maîtrise du geste. Il a fauté dans le temps additionnel.



En défense, Balliu (5,5) a su délivrer un centre-caviar sur le but inscrit par Falette (2-1). Falette (5,5) pensait avoir inscrit le but du succès, après avoir laissé Beric trop seul sur l’égalisation stéphanoise, Bisevac (6,5) a sauvé son camp (70e et 88e) et s’est montré à la hauteur de l’évènement. Assou-Ekotto (5) a signé un retour discret à la compétition.



Au milieu, Mandjeck (5,5) a lancé Diabaté (27e) et s’est bien battu lorsque l’adversaire a haussé un peu le temps en fin de première période. Doukouré (6) a été présent dans les actions offensives de son équipe. Cohade (5,5) a évolué sur courant alternatif, alternant les périodes efficaces et des absences dans le jeu. Jouffre (6,5) a été à l’origine des deux buts de sa formation, il joue juste et très bien. Il exerce une belle influence sur le jeu grenat.



En attaque, Diabaté (5) a envoyé un missile dans les nuages (74e) et avant cela il aurait pu donner de l’air à sa formation (27e) et a eu une opportunité XXL (76e) qu’il a envoyée hors du cadre. Le FC Metz sort très frustré de son déplacement dans le Forez!

L’homme du match. Ismaïla Sarr (7/10). Le Numéro 26 du FC Metz possède une vitesse de course, avec ou sans ballon, qui sort de l’ordinaire. Face aux Stéphanois, le jeune Sénégalais (19 ans) n’a mis que 56 secondes pour fouetter un adversaire docile. Une très jolie frappe et un but qui a donné de la confiance et du tonus à un ensemble vaillant. Sarr, un diamant brut qui sera très demandé en fin de saison. Il est sorti sur blessure à l’heure de jeu.

Sarr marque et les Grenats se précipitent sur le buteur lorrain. Les Messins ont toujours fait la course en tête dans le Chaudron.

Photo: AFP

Saint-Etienne - Metz 2-2

Stade Geoffroy-Guichard, bonne pelouse, temps agréable, arbitrage de M. Miguelgorry, environ 25 000 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Sarr (1e), 1-1 Beric (53e), 1-2 Falette (68e), 2-2 Perrin (90+5).

Carton jaune: aucun à St-Etienne; Doukouré (69e) à Metz.

SAINT-ETIENNE: Ruffier; Malcuit, Perrin (cap.), Théophile-Catherine, Pierre-Gabriel (77e Dabo); Selnaes, Veretout, Saivet (67e Söderlund), Hamouma, Monnet-Paquet; Beric (86e Corgnet).



Joueurs non entrés en jeu: Moulin; Mbengue, Maïga et Roux.

METZ: Didillon; Balliu, Bisevac, Falette, Assou-Ekotto; Mandjeck, Doukouré (cap.); Cohade, Jouffre (89e Mollet), Sarr (59e Nguette); Diabaté (78e Erding).

Joueurs non entrés en jeu: Kawashima; Signorino, Milan et Philipps.