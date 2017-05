Bien en place, solide et efficace, le FC Metz a su dominer Lille (2-0) et a validé son billet en Ligue 1 pour la saison prochaine. Les hommes de Philippe Hinschberger vont pouvoir faire la fête avec leur public lors de la venue de Toulouse dimanche prochain.

Par Hervé Kuc

LE MATCH ET SA NOTE. Une soirée de rêve. Un tir et un but en première période de la part d’une formation messine sérieuse et ultra-réaliste. A Lille, le FC Metz n’a pas eu beaucoup de mal à contenir une adversaire docile et a surtout eu l’excellente idée de trouver l’ouverture juste avant la pause: un coup franc de Cohade et Mandjeck, au point de penalty, a propulsé le cuir au fond des filets lillois (1-0, 36e). Disciplinés, les hommes de Philippe Hinschberger, pourtant privés de Balliu, Doukouré et Diabaté, ont réussi une partition de grande qualité.

Une prestation qui va logiquement être récompensée lorsque Cohade, d’une superbe frappe enroulée de près de vingt mètres, va profiter d’un poteau gagnant pour doubler la mise (2-0, 55e). Des Grenats qui auraient même pu faire enfler l’addition mais Vion (80e), servi par Cohade, a perdu son face-à-face avec le rempart nordiste et Diabaté (90+3) s’est trompé seul face au gardien adverse.

Qu’importe, car dans le Nord, le FC Metz a été costaud, maître de son sujet et n’a jamais inquiété ni dans le jeu ni dans les opportunités offensives. Un 17/20 car le succès acquis offre au club mosellan un maintien qu’il mérite malgré les souffrances endurées. Philippe Hinschberger et le président Bernard Serin vont pouvoir rapidement se rencontrer pour évoquer l’avenir.

LES JOUEURS ET LEUR NOTE. Kawashima (6/10) a été net dans sa sortie au sol (31e) puis courageux sur un dégagement des poings (49e). Concentré, sérieux et rassurant pour l’arrière-garde mosellane. En défense, Rivierez (6) a su maîtriser Kishna et a su être régulier jusqu’au terme de la partie. Falette (6,5) a été solide sur un tacle net (26e) puis sur un dégagement opportun (41e). Sobre, efficace, tenace et présent dans les airs. Simon Falette est de retour. Bisevac (6) a été précieux malgré une remise fébrile sur Kawashima (62e). Assou-Ekotto (6) touché au genou droit sur une mauvaise réception (21e) a tenu a repartir au combat, preuve de son engagement aux couleurs messines. Il a été très disponible et dur au mal.

Au milieu, Diagne (6) a oeuvré pour le collectif, avec sobriété et précision. Mandjeck (6) a eu le grand mérite de faire trembler les filets adverses (36e). Blessé, il a laissé sa place à Philipps (74e) qui a donc pu fêter le maintien avec ses partenaires. Cohade (8) a été de tous les bons coups, passeur et buteur, véritable métronome du milieu grenat: un grand match!

Nguette (7) a entamé fort sa partition en donnant la charge (2e) puis en renouvelant l’opération (77e). Il a souvent été disponible et «avait les jambes». Sarr (6) a une nouvelle fois été secoué, trop rapide pour des Lillois dépassés. En attaque, Vion (5) a beaucoup couru et très souvent sans avoir le ballon proche de lui. Il a mal négocié un ballon de contre (2e) puis une chevauché de Nguette avant de perdre son duel (80e) avec le gardien lillois. Il avait disparu des radars depuis plus de deux mois, et il sera donc logiquement pardonné de ses trois manquements.

LE CLASSEMENT. Le FC Metz (13e, 42 points) vient de valider son ticket en Ligue 1 pour la saison 2017-2018. Et les deux prochaines journées (réception de Toulouse et déplacement à Guingamp) pourraient même le voir avancer de deux rangs en cas d’issues très favorables. Dans huit jours, les Mosellans auront rendez-vous avec leur public, pour un moment d’émotion mais pour continuer de progresser au général.

Lille - Metz 0-2

Stade Pierre-Mauroy couvert, belle pelouse, arbitrage de M. Thual, environ 35 000 spectateurs. Mi-temps : 0-1.

Evolution du score : 0-1 Mandjeck (36e), 0-2 Cohade (55e).

Cartons jaunes : Corchia (52e) à Lille ; aucun à Metz.

LILLE: Maignan; Palmiéri, Alonso, Basa (cap.), Corchia; Xeka, Amadou (58e Bissouma), De Préville (57e Terrier), Lopes, Kishna (64e El Ghazi) ; Eder.

Joueurs non entrés en jeu: Butez; Gabriel, Sliti, Mavuba.

METZ: Kawashima; Rivierez, Falette, Bisevac (cap.), Assou-Ekotto ; Diagne, Mandjeck (74e Philipps); Cohade (86e Mollet), Nguette, Sarr Vion (85e Diabaté).

Joueurs non entrés en jeu: Didillon; Basin, Milan, Hein.