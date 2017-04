Victime d’incroyables erreurs individuelles, le FC Metz a laissé Bordeaux lui marcher dessus (0-3). Un revers large après celui infligé par Lyon en semaine. Les hommes de Philippe Hinschberger vont maintenant se préparer pour l’importante réception de Caen (15 avril) qu’il faudra parfaitement négocier.



Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Avec des forces vives et reposées (Assou-Ekotto, Diagne, Doukouré, Jouffre et Diabaté), le FC Metz a bien débuté sa partition à Bordeaux en se montrant présent au duel et décidé dans ses envies. Malheureusement, une largesse défensive d’Assou-Ekotto, combinée à un placement limite de Didillon sur sa ligne, a permis à Malcom de trouver la faille (1-0, 14e) d’un tir en coin. Un avantage que les Girondins auraient pu faire fructifier mais le poteau gauche du but de Didillon est venu, par deux fois dans la même minute (28e), sauver le FC Metz même si Cohade (30e) a fait également trembler la barre bordelaise. La suite de la partie va être totalement à l’avantage de Bordelais : Assou-Ekotto va tirer le maillot de Malcom à l’extérieur de la surface de réparation mais la chute du Bordelais dans le rectangle vert et le penalty transformé par Vada (2-0, 50e) va sceller le sort des Mosellans. Pis, deux minutes plus tard, Diagne va perdre un ballon qui va permettre à Vada d’inscrire le troisième but de sa formation avec beaucoup trop de facilité (3-0, 52e). Nguette (78e) aurait pu sauver l’honneur du FC Metz mais l’attaquant grenat va perdre son face à face avec Carrasso. Au final, trahi pas ses cadres, le FC Metz a souffert dans toutes ses lignes et le petit 7/20 sanctionne une partition ratée alors que les autres concurrents au maintien ont réalisé des prouesses.

Les joueurs et leur note. Didillon (4/10) a vécu une nouvelle soirée très délicate. Il a sauvé les siens (17e, 20 et 41e) mais n’est pas apparu serein sur le premier but adverse. En défense, Balliu (4) a eu du mal à contenir Laborde et a souvent dégagé le ballon avec trop de précipitation. Falette (4,5) a tenté de secouer le cocotier grenat mais il était bien trop seul pour arriver à ses fins. Diagne (4) a fauté sur le troisième but de Bordeaux en perdant un ballon de manière incroyable. Il n’a jamais su apporter le calme et la sérénité que sa carte de visite laissait entrevoir. Assou-Ekotto (1) s’est montré trop passif et attentiste sur le premier but bordelais. Il a connu de grosses difficultés à se situer et à provoquer le penalty des Girondins en se faisant « enrhumer » par Malcom. Il a porté un coup de coude à Ounas (90+5) qui l’a renvoyé logiquement (carton rouge) aux vestiaires. Au milieu, Mandjeck (4) a existé vingt minutes avant de disparaitre. Doukouré (5) avait laissé entrevoir de bonnes dispositions en première période puis, lui aussi, a baissé les bras lors du second acte. Cohade (5) a touché la barre transversale bordelaise sur un ballon enroulé (30e), il n’a pas su peser sur le jeu grenat et a passé le relais à Mollet (58e) qui a eu une opportunité de faire trembler les filets adverses (65e). Jouffre (4,5) s’est montré bien trop discret et Lejeune (73e) a pris sa place sans changer le cours des choses. Nguette (5,5) ne s’est pas caché, a travaillé pour le collectif et a souvent réussi ses dribbles en première période. Il a perdu son duel face à Carrasso (78e) et a été remplacé par Mathis (88e). En attaque, Diabaté (3,5) a été trop discret. Il a tenté un grand pont (9e), seul point positif de sa première période tristounette. Sa frappe lointaine (63e) ne lui a pas permis de faire mieux par la suite : sa plus mauvaise sortie sous le maillot grenat.

Le classement. Le FC Metz (15e, 35 points) a réalisé une très mauvaise opération au cours de cette 32e journée. Car, Nancy (17e, 31 pts) a distancé Rennes (3-0), Lorient a été s’imposer à Lyon (4-1 !) et Bastia (20e, 28 pts) a trouvé les ressources pour aller gagner à Dijon (2-1). L’OL de Jean-Michel Aulas a joué deux vilains tours au FC Metz cette semaine ! Le maintien sera donc délicat à assurer et la réception de Caen, samedi prochain, sera donc décisive.

Bordeaux - Metz 3-0

Stade Matmut Atlantique, beau temps, belle pelouse, arbitrage de M. Desiage, environ 25 000 spectateurs. Mi-temps : 1-0.

Evolution du score : 1-0 Malcom (14e), 2-0 Vada (50e sp), 3-0 Vada (52e).

Cartons jaunes : Sankharé (7e), Toulalan (11e) à Bordeaux ; Cohade (31e), Mollet (90+1) à Metz.

Carton rouge : Assou-Ekotto (90+5) à Metz.

BORDEAUX : Carrasso ; Contento, Pallois, Lewczuk, Sabaly ; Toulalan (cap.), Vada (81e Plasil), Sankharé ; Malcom, Kamano (76e Ounas), Laborde (85e Rolan). Joueurs non entrés en jeu : Prior ; Gajic, Jovanovic, Ménez.

METZ : Didillon ; Balliu, Diagne, Falette, Assou-Ekotto ; Doukouré (cap.), Mandjeck, Cohade (58e Mollet), Jouffre (73e Lejeune), Nguette (88e Mathis) ; Diabaté. Joueurs non entrés en jeu : Kawashima ; Signorino, Rivierez, Milan.