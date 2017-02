Courageux mais bien trop limité face à un adversaire de qualité, le FC Metz a laissé Lyon s’emparer de la totalité de la mise (5-0). Les hommes de Philippe Hinschberger ont raté le coche dès la première minute de jeu car Mandjeck n’a pas su profiter d’une superbe opportunité. Samedi prochain, il faudra tenter de distancer Rennes à Saint-Symphorien.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Amputé de titulaires expérimentés (Assou-Ekotto, Cohade et Diabaté) et de son accélérateur de surface (Sarr), le FC Metz a tenu le choc avant de baisser sa garde juste avant la pause puis de couler.



Rageant, car les Messins ont bénéficié d’une occasion XXL de prendre les devants (1re) mais Mandjeck, esseulé au second poteau, n’a pas pu convertir l’offrande qui lui a été offerte et l’OL a ensuite pris les choses en mains. La frappe en coin de Fekir (11e), le centre-tir de Cornet (38e) ont fait passer un froid dans l’arrière-garde mosellane avant que Depay, après une tentative de Lacazette repoussée par le poteau, ne propulse le ballon au fond des filets de Metz (1-0, 43e).



Une avance que l’Olympique Lyonnais va faire fructifier dès la reprise par le même Depay (2-0, 53e) d’une frappe en force en pleine surface puis lorsque le malheureux Ivan Balliu va dévier le ballon dans son propre but (3-0,74e). Un score large qui va prendre une allure de déroute lorsque Lacazette va faire «danser» Signorino et Falette en pleine surface messine avant d’ajuster Didillon (4-0,78e).



Débordé dans tous les secteurs du jeu, en seconde période, le FC Metz a même encaissé un cinquième but (5-0, Valbuena, 90+2) et enregistre à nouveau un revers lourd car il n’a pas su afficher assez d’agressivité pour contrarier une équipe lyonnaise bien trop supérieure.



Un logique 6/20 pour un ensemble qui récupérera des forces vives avant de recevoir Rennes samedi prochain.

Memphis Depay a fait passer une douloureuse après-midi aux Grenats.

Photo: AFP

Les joueurs et leur note. Didillon (4/10) a tout bien fait avant la pause: impeccable sur une tentative de Fekir (11e) puis décisif devant le même Fekir (23e). Il a été meurtri par les coups d’accélérateur des Lyonnais sur la réalisation de Memphis Depay (43e) et n’a pu qu’accompagner le ballon sur le doublé de l’attaquant adverse (53e). Ensuite, il a subi.



En défense, Balliu (3) a dû se «coltiner» Memphis Depay et son dimanche a forcément été douloureux. Il n’a jamais su se placer pour enrayer les déboulés du Néerlandais de l’OL et a eu le malheur de marquer contre son camp. Bisevac (4,5) a réussi une tête plongeante défensive (37e), s’est permis une montée de qualité (39e) et a toujours eu le souci de sortir le ballon dans de bonnes conditions même si sa prise de risques a été trop grande (66e). Falette (4) a beaucoup bataillé pour museler Lacazette mais il a fini par laisser le Lyonnais faire un joli numéro en fin de match (78e). Signorino (3,5) a couru, n’a jamais renoncé mais ce genre de partie d’un niveau technique élevé n’est plus pour lui.



Au milieu, Diagne (4) a reçu une «biscotte» pour une grosse faute sur Depay (21e) et n’a jamais paru à l’aise: il a cédé sa place à Nguette (62e). Doukouré (3,5) a bénéficié de deux opportunités (31e et 73e sur coup-franc) mais a été noyé par le milieu adverse. Mandjeck (3,5) aurait pu être l’homme du début de match messin: il a raté une offrande (1e) mais de toute façon, le FC Metz n’aurait pas résisté au rouleau compresseur d’en face. Mollet (3) s’est essayé de loin (68e) pour une de ses seules tentatives. Il a été très discret. Vion (3,5) a servi Mandjeck (1e) a reçu un avertissement (5e), puis il a couru dans le vide.



En attaque, Erding (3,5) a eu un ballon pour relancer sa formation (62e) mais son essai a finalement terminé sa course dans le petit filet. Ce n’était nullement un match pour lui.

Le «tournant» du match. Le FC Metz aurait pu mener après cinquante-neuf secondes de jeu! Une opportunité incroyable offerte à Mandjeck sur un centre-tir de Vion: seul au second poteau, le Camerounais s’est loupé et a percuté le poteau droit du but de l’OL tout en laissant filer le ballon devant lui. Un mauvais scénario pour un onze grenat qui aurait pu faire douter (?) l’édifice lyonnais si Georges Mandjeck avait su se montrer plus adroit. Ensuite, l’OL a déroulé et a marché sur un ensemble grenat très léger.

Et si Georges Mandjeck avait poussé au fond cette balle de but après moins d'une minute de jeu?

Photo: AFP

Lyon - Metz 5-0

Parc OL, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Letexier, environ 30.000 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Depay (43e), 2-0 Depay (53e), 3-0 Balliu (74e csc), 4-0 Lacazette (78e), 5-0 Valbuena (90+2).

Cartons jaunes: Diakhaby (72e) à Lyon; Vion (5e), Diagne (21e) et Doukouré (41e) à Metz.

LYON: Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Jallet; Tousart (83e Darder), Tolisso; Fekir (82e Valbuena), Depay, Cornet (77e Ghezzal); Lacazette (cap.).



Joueurs non entrés en jeu: Gorgelin; Gaspar, Yanga-Mbiwa et Ferri.

METZ: Didillon; Balliu, Bisevac, Falette, Signorino; Diagne (62e Nguette), Doukouré (cap.), Mandjeck; Vion (62e Lejeune), Mollet (76e Maziz); Erding.

Joueurs non entrés en jeu: Oberhauser; Udol, Milan et Philipps.