Solidaire et lutteur, le FC Metz a réussi à ramener un très bon point de Nice (0-0). Emmenés par un très bon duo Mollet-Cohade, les hommes de Philippe Hinschberger ont rassuré avant de recevoir Montpellier samedi prochain.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. L’air de la Côte d’Azur a fait beaucoup de bien au FC Metz. Agressive, déterminée, bien en place et avec le souci de se projeter vite vers l’avant, la formation messine a plu ce dimanche face au leader de la Ligue 1. L’apport de Diagne au sein du milieu de terrain, le retour en forme de Nguette et la justesse de jeu de Balliu ont offert de la consistance à un ensemble qui doit encore travailler son jeu offensif. Les Messins ont été les premiers à se monter dangereux et Nguette (15e) aurait pu faire trembler les filets adverses sur une frappe tendue mais Benitez, le gardien niçois, a eu la main bien ferme.

Ensuite, les Niçois ont forcé Didillon (40e) à une belle intervention sans bousculer un onze grenat bien organisé. Les partenaires de Balliu auraient même mérité de passer devant leur adversaire mais Cohade (49e), à deux mètres du rempart azuréen, a vu son essai être dévié par la main ferme du gardien local. Dynamique et joueuse, la formation mosellane va alors s’appuyer sur Cohade et Mollet pour malmener le leader de la Ligue 1: la tentative trop haute de Philipps (69e) puis la reprise de Vion en pleine surface (84e) n’apporteront pas les trois points d’un succès que le FC Metz n’aurait pas volé.



Mais, les Messins ont démontré face à Nice (0-0) qu’ils savaient jouer, et plutôt bien, au football, et qu’ils possédaient les armes pour assurer leur maintien en Ligue 1. Il faudra impérativement distancer Montpellier samedi prochain à Saint-Symphorien. Un très bon 14/20 pour une équipe en progrès, courageuse et solidaire.

Les joueurs et leur note. Didillon (6/10) s’est montré souverain sur une frappe en coin de Souquet (40e) et a ensuite fait preuve de sécurité devant une défense appliquée. Balliu (6,5) a tout bien fait. Propre dans ses interventions défensives, il a sauvé son camp (41e) en dégageant un ballon brûlant et a vraiment bien tenu son couloir droit. Milan (5) a lutté avec la vaillance et le courage qu’on lui connaît, avec ses lacunes techniques aussi. Falette (6) a valu par une présence physique qui a gêné considérablement les Niçois. Signorino (5) s’est battu et même s’il a manqué de vitesse et de lucidité, l’ancien Rémois a œuvré sans jamais rechigner.



Au milieu, Philipps (4,5) a soufflé le chaud et le froid: son calme lui a profité dans son jeu défensif mais son manque d’agressivité lui a fait perdre deux ballons trop facilement en situation offensive (35e et 54e). Il s’est essayé de loin (69e) mais il va devoir afficher plus de hargne et de détermination. Diagne (6,5) a apporté son expérience, son agressivité et son sens du placement. Son physique et sa volonté vont offrir un plus appréciable à l’entrejeu grenat même s’il s’est trompé dans sa relance (62e). Cohade (7) a évolué plus haut sur l’échiquier mosellan et il s’est très bien démené. Il aurait pu être buteur (49e) mais il a perdu son face-à-face avec le rempart local.



Mollet (7,5) a réussi trente premières minutes de grande qualité et il a poursuivi sa prestation par des inspirations nettes et un jeu précis. Un match plein pour le meilleur Messin du dimanche. Nguette (6) s’est montré très en vue en première période même s’il a manqué d’inspiration (32e). Il a ensuite baissé de rythme. En attaque, Diallo (3,5) n’a jamais réussi à se situer sur le terrain, a fait un mauvais choix en direction de Nguette (29e) et a trop peu pesé sur la défense niçoise. Une mauvaise sortie.

Franck Signorino n'a pas ménagé sa peine pour écarter le danger dans la défense messine.

Photo: AFP

Nice - Metz 0-0

Stade Allianz Riviera, temps frais et ensoleillé, pelouse fatiguée, arbitrage de M. Varela, environ 20.000 spectateurs.

Cartons jaunes: M. Sarr (39e), Koziello (75e) à Nice; Diagne (73e) à Metz.

NICE: Benitez; Baysse, Danté (cap.), M. Sarr; Souquet, Cyprien, Koziello, Dalbert; Lusamba (67e Marcel), Pereira, Pléa (81e Donis).



Joueurs non entrés en jeu: Pouplin; Balmy, Mahou, Burner et Bosetti.

METZ: Didillon; Balliu, Milan (cap.), Falette, Signorino; Philipps, Diagne; Cohade, Mollet (86e Lejeune), Nguette; Diallo (81e Vion).



Joueurs non entrés en jeu: Oberhauser; Rivierez, Goudiaby, Maziz et Hein.