Alors qu’il menait deux fois au score, le FC Metz s’est fait reprendre par Caen (2-2) et va avoir une tonne de regrets avant de recevoir le PSG ce mardi. La fébrilité défensive des hommes de Philippe Hinschberger les prive d’un succès qu’ils méritaient pourtant.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Une première période engagée mais avec très peu de réelles opportunités des deux côtés. Messins et Caennais ne voulaient pas se découvrir car la partie à fort enjeu ne le permettait pas. Pourtant, les hommes de Philippe Hinschberger vont être les premiers dangereux sur une remise de la tête de Diabaté pour Nguette en pleine surface (13e) puis surtout sur une frappe du droit de Cohade (28e) qui va flirter avec la lucarne du but caennais.

Néanmoins, le Stade Malherbe va donner des sueurs froides au public de Saint-Symphorien sur une frappe de Diomandé qui va heurter le haut de la barre du but grenat (45+1). Plus débridé, le second acte va tout d’abord sourire au FC Metz par la grâce du pied droit de Sarr: un centre de Balliu et Ismaïla Sarr va réussir une magistrale reprise de volée (1-0, 66e). Les Normands vont réagir immédiatement par Santini (1-1, 74e) qui va glacer l’ambiance.



Au courage, les Messins vont croire au succès sur une nouvelle réalisation de Diabaté (2-1, 83e) mais l’espoir ne va durer que cinq minutes, le temps pour les Caennais de surprendre la défense mosellane sur une tête de Rodelin (2-2, 88e). Un partage des points que le FC Metz aurait dû transformer en victoire (presque) décisive dans la course au maintien. Un 11/20 car la déception va être immense du côté grenat.

Les joueurs et leur note. Didillon (6/10) a effectué une sortie hasardeuse (30e) puis a été sauvé par sa barre (30e) mais a superbement jailli devant Karamoh (68e). Il a encaissé deux buts qui font mal au moral.



En défense, Balliu (7) a réussi deux centres de grande qualité sur les buteurs Sarr et Diabaté. Présent défensivement et excellent dans tous ses mouvements offensifs. Une superbe partie de l’Espagnol messin. Falette (5) a réussi une intervention décisive (52e) mais n’était pas bien placé sur les deux buts encaissés. Tout comme Bisevac (6) auteur d’un match sérieux terni par son absence sur la seconde égalisation caennaise. Signorino (5) a démarré fort sa partition avec une belle percée (16e) mais aussi des manques au marquage.

Au milieu, Mandjeck (5) a bien travaillé pendant une heure avant de baisser de rythme. Doukouré (5,5) a beaucoup couru mais n’a pas réussi à maîtriser un adversaire pourtant peu inspiré. Cohade (6) a été de tous les bons coups, pugnaces et volontaires, comme souvent. Jouffre (5) a manqué de justesse et de condition physique pour peser sur les débats. Nguette (5) n’a pas pu convertir en but la remise de la tête de Diabaté et a parfois voulu en solitaire. Remplacé par Sarr (64e) qui a fait lever tout Saint-Symphorien grâce à une réalisation de grande classe.



En attaque, Diabaté (7) a représenté un point d’ancrage très précieux. Ses remises sur Nguette (13e) et Cohade (17e et 28e) auraient mérité un meilleur sort final. Il a marqué et pensait offrir le succès à ses couleurs. Dommage.

Le fait du match. Oui, le FC Metz aurait dû bénéficier d’un penalty! Le coup franc botté par Cohade (62e) a été détourné volontairement du bras par le Caennais Diomandé. La vidéo aurait été très précieuse. Elle aurait surtout offert au FC Metz le succès qu’il méritait. La mission «maintien en L1» continue pour les Messins.

Metz - Caen 2-2

Stade Saint-Symphorien, belle pelouse, arbitrage de M. Varela, environ 16.000 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Sarr (66e), 1-1 Santini (74e), 2-1 Diabaté (83e), 2-2 Rodelin (88e);

Cartons jaunes: Bisevac (90+4) à Metz ; Adéoti (56e) à Caen.

METZ: Didillon; Balliu, Falette, Bisevac, Signorino; Mandjeck, Doukouré (cap.); Cohade, Jouffre, Nguette (64e Sarr); Diabaté (87e Erding).



Joueurs non entrés en jeu: Oberhauser; Rivierez, Milan, Diagne, Lejeune.

CAEN: Vercoutre ; Genevois (10e Diomandé), Da Silva, Adéoti, Bessat; Seube (78e Ben Youssef) Ferret (cap.), Delaplace, Karamoh, Rodelin; Santini.



Joueurs non entrés en jeu: Dreyer ; Imorou, Makengo, Sané, Tell.

Les joies messines ont chaque fois été de courte durée.

Photo: AFP