Dominés mais batailleurs, les Messins ont su contenir puis finalement punir Marseille (1-0). Un cœur énorme et une seconde période exceptionnelle: Jouffre, sur coup franc (83e) a fait vibrer Saint-Symphorien. Un succès qui fait un bien fou avant de recevoir Dijon mercredi prochain (19 h).



Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Le FC Metz a laissé Marseille être maître du ballon (70%). Par obligation plus que par envie. Rarement dangereux et souvent dans leur camp, les hommes de Philippe Hinschberger ont confié à leur gardien, Thomas Didillon (16e et 26e), le soin d’intervenir avec calme et clairvoyance devant respectivement B. Sarr et Thauvin. Deux situations dangereuses et une formation messine courageuse, bagarreuse mais rarement en mesure d’alimenter en bonnes munitions son duo offensif Diabaté-Vion.



Puis, le FC Metz a changé de braquet en seconde période. Libérés, habités d’une envie incroyable, les partenaires de Didillon vont fournir un second acte d’une exceptionnelle qualité: si Falette a dévié le ballon sur la barre du but messin (77e) puis Bisevac s’est essayé de loin (79e), il va revenir à Yann Jouffre, souvent blessé, de punir l’OM: un admirable coup-franc du gauche de vingt mètres (1-0, 83e) a fait chavirer le cœur des 21 011 supporters mosellans.



Auparavant (45e), les Mosellans auraient dû bénéficier d’un penalty car Sertic avait fauté sèchement sur Nguette. Mais, déchainés, les Messins ont eu l’opportunité de doubler la mise par Erding (79e) mais le rempart marseillais a privé l’élève grenat d’un plaisir fou.



Finalement, au terme d’une débauche d’énergie dingue, d’une envie folle et d’une unité retrouvée, le FC Metz a été chercher une victoire d’une grande valeur. Un 18/20 qui sanctionne la performance d’un ensemble au gros cœur. Du bon boulot.

Bouna Sarr était de retour à Metz. Positionné en avant-centre c'est Milan Bisevac qui s'est chargé de son marquage.

Photo: AFP

Les joueurs et leur note



Didillon (8/10) a été parfait. Sûr de lui au cours de la première période (16e et 26e), le rempart grenat a boxé avec détermination (39e) un ballon chaud devant son but. Il a rassuré sa défense et sa formation. En défense, Balliu (6) a lutté avec beaucoup de lucidité et a toujours montré l’exemple dans le domaine de l’agressivité. Falette (7) a été dur sur l’homme: il a joué avec application, clairvoyance et netteté. Il a tout ou presque bien fait et a retrouvé du tonus. Bisevac (6,5) apporte de la netteté aux interventions de la défense. Il s’est essayé de loin (78e) et a livré une copie très propre. Assou-Ekotto (6) a connu dix minutes délicates face à Bouna Sarr puis il s’est très bien repris. Au milieu, Philipps (5,5) n'a pas pris de risques mais a soigné son placement. Doukouré (6) a œuvré avec intelligence et son parcours à la CAN l’a certainement pénalisé physiquement. Lejeune (4) éprouve du mal à retrouver le rythme de la Ligue 1. Nguette (5,5) a été nettement plus en vue que lors de ses dernières apparitions. Il a cédé sa place à Jouffre (76e) qui a offert le succès au FC Metz. En attaque, Diabaté (8) a été, avec Didillon, le meilleur messin. Combatif, précieux dans le jeu aérien il a trouvé des ressources nécessaires pour aller défier l’OM en fin de partie. Une très belle prestation. Vion (5) a souffert de la comparaison car il ne bénéficie pas des mêmes qualités physiques et a manqué d’expérience.

Chris Philipps a soigné son placement pour contrer les Marseillais.

Photo: Ben Majerus

Le fait du match. Le penalty oublié en faveur du FC Metz ! Juste avant la pause (45e), Grégory Sertic, le nouveau venu dans la maison olympienne, a bousculé illicitement Opa Nguette en pleine surface marseillaise, sans jamais s’occuper du ballon. Le penalty s’imposait. Mais l’arbitre, Mikaël Lesage, n’a pas vu ou n’a pas osé siffler la faute du Marseillais. Et le commentaire de Sertic, à la pause, a laissé dubitatif: « C’est lui qui me rentre dedans et le ballon était déjà parti à dix mètres !» Les images TV lui démontreront le contraire. Bien évidemment, le superbe coup franc gagnant de Jouffre (1-0) mérite de figurer dans cette rubrique.

L’info. L’appel interjeté par le FC Metz (Metz-Lyon) sera examiné par la commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football, le mardi 21 février prochain. Le club messin a été sanctionné de trois points de pénalité, dont un avec sursis, et l’obligation de rejouer la confrontation face à l’OL à huis clos.

Thomas Didillon célèbre la victoire avec Ivan Balliu.

Photo: AFP

Metz - Marseille 1-0

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Lesage, 21 011 spectateurs. Mi-temps : 0-0.

Le but : 1-0 Jouffre (83e)

Cartons jaunes : Doukouré (58e) à Metz ; Thauvin (33e), Sakai (81e), Fanni (90e) à Marseille

METZ : Didillon ; Balliu, Falette, Bisevac, Assou-Ekotto ; Doukouré, Philipps, Lejeune (cap.) (57e I. Sarr), Nguette (76e Jouffre) ; Diabaté, Vion (66e Erding).



Joueurs non entrés en jeu : Oberhauser ; Rivierez, Signorino, Milan.

MARSEILLE : Pelé ; Doria, Rolando, Fanni (cap.), Sakai ; Sertic, Anguissa (83e Sanson), Lopez ; B. Sarr (54e Payet), Cabella, Thauvin (54e Gomis).



Joueurs non entrés en jeu : Samba ; Rekik, Bédimo, Vainqueur.