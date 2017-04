Le FC Metz accueille Caen ce samedi (20h) sans peur mais avec la nécessité absolue de ne pas s'incliner à défaut de pouvoir s'imposer. Philippe Hinschberger récupère des forces vives (Bisevac, Sarr et Erding) même si Assou-Ekotto est suspendu. Avant de recevoir le PSG, mardi 18 avril, les Messins ont intérêt à bien faire face aux Caennais.

Par Hervé Kuc



Philippe, avec le recul, comment analysez-vous la prestation de vos joueurs à Bordeaux (0-3)?

Bordeaux a du talent mais a aussi marqué sur sa première incursion dans notre surface de réparation! Ce qui m'embête sur ce match à Bordeaux c'est qu'à chaque fois que notre adversaire est venu dans notre rectangle il a eu une belle opportunité. Nous possédons zéro marge de manœuvre, et nous avons été trop passifs sur le premier bordelais: Assou-Ekotto doit sortir sur Malcom. Ensuite, en trois minutes en début de période nous avons «plombé» notre match. Dès qu'on prend un but face à une «grosse» équipe, on s'écroule et c'est embêtant. C'est dommage car nous avons su nous créer deux occasions nettes par période, ce qui n'est pas toujours le cas en Ligue1.

Vous récupérez des éléments majeurs pour la réception de Caen (33e journée). Comment abordez-vous cette période chargée (Caen, PSG et Lorient en 8 jours)?

Mandjeck a eu un petit problème à la cheville mais il sera disponible pour aborder cette semaine qui nous attend, on dispose néanmoins de tout l'effectif pour aborder ces étapes sauf Assou-Ekotto qui est suspendu et qui risque de prendre plus qu'un match comme punition (coup de coude). On va aligner la meilleure formation possible face à Caen et ensuite on avisera en fonction des évènements. Entre Caen, Paris et Lorient, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Aujourd'hui, dans nos rangs, personne ne parle de la confrontation face au PSG.

Que pensez-vous de l'équipe caennaise?

Nous abordons cette partie sans être touchés par les deux revers subis face à Lyon et Bordeaux (0-3) à Saint-Symphorien. Je souhaite que les joueurs restent dans la réflexion de ce que nous avions su bien faire à domicile face à Bastia (1-0), Dijon (2-1) ou Montpellier (2-0): une meilleure animation et un bon équilibre général. Caen est une équipe qui possède de la qualité et qui obtient des résultats à l'extérieur.

Existe-t-il une «pression» particulière qui entoure cette rencontre importante?

La pression elle existe mais elle est positive. Je préfère la nôtre que celle qui est sur Dijon, Bastia, Nancy ou Lorient. Nous avons envie de nous rapprocher vite des 40 points et là nous avons la possibilité de grimper à 38. On compte sur l'apport de notre public qui a toujours été là dans les moments où nous avons eu besoin de lui. Je connais bien mes joueurs et je vais m'appuyer sur ce qui a bien fonctionné à domicile pour mettre sur le papier l'équipe la plus compétitive. On va s'adapter à ce qu'on trouvera en face de nous. On va mettre nos points forts sur le terrain.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (15e, 35 points) et Caen (16e, 32) jouent gros ce samedi sur la pelouse de Saint-Symphorien. Car, les positions à l'arrière de la Ligue1 se resserrent puisque Lorient (18e, 31) vient d'enchaîner trois succès de rang (merci Lyon !), Bastia (20e, 28) est parvenu à aller foudroyer Dijon (19e, 29) et Nancy (17e, 31) a malmené Rennes (3-0) au cours de la dernière journée. Le patient messin a donc tout intérêt à bien (voire très bien) négocier la réception des Caennais. A l'aller, le FC Metz avait bu la tasse (0-3, 18e journée) et Milan Bisevac avait vu rouge (six matchs de suspension). Depuis, les Messins ont réussi, face aux plus modestes, à bien s'en sortir et avant de recevoir Paris mardi (18h30) en match en retard, Philippe Hinschberger et ses hommes aimeraient faire le plein de points et d'énergie.

Le groupe probable: Didillon et Oberhauser; Balliu, Falette, Diagne, Bisevac, Milan, Signorino; Mandjeck, Doukouré, Lejeune, Cohade, Jouffre, Mollet, Sarr; Diabaté, Erding, Nguette.

Le prono de la rédaction. Les Messins récupèrent un joueur important dans chaque ligne du jeu (Bisevac, Sarr et Erding) et ont, tout au moins à Saint-Symphorien, su être présents face aux formations évoluant dans la même zone qu'eux. Metz-Caen est une partie à très fort enjeu moral et comptable. Notre pronostic: 2-1 en faveur du FC Metz.