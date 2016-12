Auteur d’une très bonne entame de partie (1-0), la formation messine a baissé la tête face à Guingamp avant de réussir à revenir à sa hauteur (2-2). Gauthier Hein a trouvé la faille dans le temps additionnel et les Messins empochent un point qui va leur faire du bien. L’essentiel est préservé.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Le FC Metz a effectué trente premières minutes de jeu de qualité et ses efforts ont été justement couronnés: un corner de Cohade, une déviation de Vion, et Nguette en embuscade qui pousse le ballon dans les filets adverses (1-0, 12e). Une entame de choix pour une équipe qui va néanmoins reculer d’un coup d’un seul!



Sans être bousculé, le onze grenat a cédé du terrain face à un milieu de terrain adverse supérieur: Salibur, Briand et Deaux ont pris la rencontre à leur compte et les Messins ont commencé à souffrir. De retour des vestiaires, les Guingampais ont donc surpris les Mosellans sur un corner de Giresse repris par Briand au second poteau (1-1, 49e) avec une légère déviation d’Assou-Ekotto sur sa ligne. Un but qui va faire du mal aux Messins qui vont être fouettés une nouvelle fois sur un centre en retrait repris par ce diable de Jimmy Briand (2-1, 74e).



Les entrées en jeu de Mollet et Diallo vont offrir un peu de «peps» à un ensemble touché moralement et Mollet, d’une frappe tendue (83e) mais surtout Habib Diallo (90e) ont eu la balle d’égalisation. Heureusement, dans le temps additionnel, Gauthier Hein, d’une frappe déviée (90+2, 2-2) a évité le pire à ses camarades de jeu! Mais, le FC Metz va devoir revoir sa copie et son effectif lors du prochain mercato. Un 11/20 pour un ensemble limité mais très courageux.

Les joueurs et leur note. Oberhauser (5/10) a été foudroyé à deux reprises, sans que sa responsabilité ne soit engagée, et le pari de Philippe Hinschberger n’a pas marché: Metz s’est montré à nouveau friable sur ses bases. En défense, Rivierez (4) s’est battu mais a eu du mal face à Jimmy Briand, joueur technique, rapide et précis. Un élément qui manque du côté grenat. Milan (4) a fait du mieux mais son manque de vitesse se paie très cher en Ligue 1. Falette (5) a réussi un joli tacle défensif (16e) et n’a jamais relâché ses efforts, le FC Metz pourra compter sur lui lors de la seconde partie de parcours. Assou-Ekotto (4,5) a effectué une intervention décisive en pleine surface mosellane (37e) ce qui a évité à son équipe de connaître un nouveau revers. Il n’était néanmoins pas au mieux physiquement.



Au milieu, Mandjeck (3,5) a commis trois fautes en trente minutes, a récolté un avertissement et s’est mis une partie du public à dos suite à son message sur les réseaux sociaux (Lyon). Doukouré (5) a essayé de lutter avec le milieu guingampais, sans grande réussite. Cohade (6) a botté le corner gagnant, a effectué un superbe tacle (32e) et a vainement tenté de mobiliser ses partenaires. Sarr (4) a effectué de mauvais choix offensifs mais a sauvé sa prestation par un bon travail défensif: le FC Metz l’attend néanmoins dans la surface adverse. Nguette (4,5) a eu le grand mérite d’inscrire le premier but messin, il n’a pas assez pesé sur les débats et a cédé sa place à Diallo qui aurait pu marquer (90e).



En attaque, Vion (7) s’est bien démené sur tout le front offensif: une déviation de la tête sur le but de Nguette, un «tampon» reçu (32e), une belle percée (41e) et un tir dévié (70e). Une belle prestation.

L’entrée gagnante. Celle de Gauthier Hein, bien évidemment. D’une frappe en pleine surface, au bout du temps additionnel, Hein a soulagé tout un stade (2-2,90+2), tout un banc et Philippe Hinschberger. Le point de l’espoir récolté par des garçons qui doutent mais qui n’abandonnent jamais. Le salut viendra aussi de là. Assurément.

Jimmy Briand a ajusté la mire à deux reprises pour Guingamp.

Photo: AFP

Metz - Guingamp 2-2

Stade Saint-Symphorien, temps froid, belle pelouse, arbitrage de M. Desiage, 14 091 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Nguette (12e), 1-1 Briand (49e), 1-2 Briand (74e), 2-2 Hein (90+2)

Cartons jaunes: Cohade (44e), Vion (83e) à Metz; aucun à Guingamp.

METZ: Oberhauser; Rivierez, Milan (cap.), Falette, Assou-Ekotto; Mandjeck (72e Hein), Doukouré, Cohade, Nguette (81e Diallo), Sarr (72e Mollet); Vion.

Joueurs non entrés en jeu: Kawashima; Goudiaby, Philipps, Thill.

GUINGAMP: Johnsson; Ikoko, Angoua, Kerbrat, Marçal; Deaux, Diallo, Didot (46e Giresse); Mendy (63e De Pauw), Salibur, Briand (cap.).



Joueurs non entrés en jeu: Salin; Diabaté, Levêque, Blas, Privat.