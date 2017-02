Les Messins accueillent l’OM ce vendredi (20h45) et enregistrent les retours de Bisevac, Sarr et Jouffre dans un groupe qui va devoir se sublimer pour écarter des Marseillais en grande forme. Philippe Hinschberger attend que ses hommes prennent enfin la bonne trajectoire. Frédéric Meyrieu, l’ancien messin et olympien, également.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Frédéric Meyrieu, le FC Metz éprouve de grandes difficultés à se soustraire du bas de tableau de la Ligue 1. Pourquoi?

Le mauvais déclencheur a été cette partie face à Lyon (1-0) arrêtée et donnée à rejouer avec deux points de pénalité. C’est un match qui a dû plomber l’ambiance dans le groupe! Le FC Metz doit récupérer ses deux points et le match effectivement être disputé à nouveau. Pour le reste, j’estime que le recrutement a été intéressant, le début de saison de qualité puis une période très compliquée. Il faut absolument que les Messins reviennent sur une bonne dynamique mais c’est Marseille qui arrive à Saint-Symphorien. Et là, ça va être une grosse partie.

Justement, estimez-vous que l’Olympique de Marseille est revenu à un bon voire à un très bon niveau de jeu?

L’OM avait tendance à encaisser pas mal de buts mais cela s’est estompé depuis quelques matches. Là, les hommes de Rudi Garcia commencent à en marquer et ont resserré les boulons derrière. Leur animation offensive est bonne, ils y ajoutent une agressivité au bon sens du terme et l’ensemble est conquérant. Devant, Gomis enchaine les matches, il n’est pas beaucoup remplacé car il offre un bon point d’appui à sa formation. Il mobilise au moins deux défenseurs adverses!

Evra est arrivé, et même s’il ne sera pas présent ce vendredi, il va faire du bien au vestiaire. Oui, l’OM revient bien et produit du jeu. Metz va devoir être combatif, concentré et intelligent dans son placement.

Dans ces conditions, Philippe Hinschberger et ses joueurs peuvent-ils s’imposer?

Cohade et Diagne sont suspendus et cela va forcément peser dans la balance. Metz va devoir également marquer très rapidement pour tenter de faire douter son adversaire. Les Messins en ont-ils les moyens? Si c’est le cas, ils peuvent espérer un résultat intéressant. Face à l’OM, l’équipe qui se trouve en face est toujours à 200% de ses moyens et c’est une condition absolue pour faire trébucher un onze marseillais qui est en confiance actuellement. Moi, je vois Marseille s’imposer par un petit but d’écart. C’est un pronostic qui me fait mal car j’adore le FC Metz mais je pense que les coéquipiers de Payet sont un peu au-dessus. Je le répète: il faut que les Messins récupèrent leurs deux points de pénalité et gagnent ensuite face à Lyon!

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (19e, 21 points) accueille l’OM (6e, 33) avec une confiance en baisse. «Nous avons été vraiment très mauvais à Angers», répète Philippe Hinschberger depuis la piteuse sortie de son équipe. Le groupe messin récupère trois joueurs (Bisevac, Jouffre et Sarr) mais laisse Cohade et Diagne (suspension) dans les tribunes, de même que Mollet en raison d’une cheville douloureuse. Philipps est apte au service malgré une contusion au nez. Les coéquipiers de Milan vont devoir se surpasser pour distancer un OM puissant, joueur et animé d’une grosse envie de finir la saison en boulet de canon. Gomis, Cabella, Thauvin et Payet arrivent à Saint-Symphorien (aux tribunes bien garnies pour l’événement) avec la volonté de rafler la totalité de la mise. Pour empêcher les Olympiens de réussir dans leur entreprise, Philippe Hinschberger a choisi de convoquer 19 joueurs (ils seront 18 au final).

Le groupe: Didillon et Oberhauser; Balliu, Rivierez, Milan, Bisevac, Falette, Signorino, Assou-Ekotto; Philipps, Doukouré, Jouffre, Lejeune, Hein, Nguette, Sarr; Erding, Diabaté, Vion.

Le prono de la rédaction. Difficile d’accorder la moindre chance de résultat positif au FC Metz après sa déconvenue angevine. L’orgueil, la fierté et la volonté de se sortir d’une très mauvaise passe, seront-ils au rendez-vous messin? Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de Marseille.