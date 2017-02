Bien disposé lors du premier acte, le FC Metz a néanmoins laissé Nantes, plus en jambes ensuite, prendre le dessus (1-0) avant que Diabaté ne sauve la mise dans le temps additionnel (1-1, 90+1). Un point en or pour des Mosellans qui ont souffert et qui s’en iront à Lyon dimanche prochain.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Un match serré, disputé et finalement sanctionné par un partage des points heureux pour les Grenat. Pourtant, les Messins ont été les plus dangereux au cours des premiers instants: Falette (10e), seul au second poteau, n’a pas réussi la reprise adéquate avant que Diabaté (21e) ne bute sur Riou le gardien nantais. Ensuite, Diagne (28e) s’est fait bousculer en pleine surface sans que l’arbitre, Bartolomeu Varela, n’accorde un penalty que tout Saint-Symphorien espérait.



A la pause, Sergio Conceicao le technicien du FC Nantes, peu satisfait du rendement de sa formation a alors effectué deux changements judicieux qui vont redonner du tonus aux partenaires de Sala. Si le Messin Balliu a sauvé son camp (62e), les joueurs de Philippe Hinschberger vont céder sur une frappe du pied droit de Rongier (1-0, 68e) en pleine surface locale. Plus en jambes, mieux organisés, les Canaris vont alors prendre le match à leur compte, ne laissant que des miettes à un ensemble mosellan en manque d’inspiration malgré les accélérations du rapide Sarr.



Heureusement, le défenseur messin Falette va être déséquilibré en pleine surface adverse par Vizcarrondo et Diabaté va transformer le logique penalty avec un calme incroyable (1-1, 90+1). Un point inespéré mais qui va faire du bien à un ensemble qui ne perd plus à Saint-Symphorien. Un 11/20 pour un FC Metz qui a évité le pire et qui avance doucement au classement (15e, 28 points).

Les joueurs et leur note. Didillon (6/10) s’est surtout signalé en effectuant une jolie envolée sur un essai du Nantais Thomasson (46e). Il n’a rien eu à faire au cours du premier acte et a été laissé seul sur le but nantais.



En défense, Balliu (5,5) a bien couvert son flanc droit. Il a sauvé son camp (62e) d’une tête froide sur la ligne du but grenat. Mais, il n’a pas su ou pu apporter son habituel apport offensif. Bisevac (6,5) a été le Messin le plus en vue. Toujours bien placé, il n’a rien laissé passer et a conforté tout le secteur défensif. Falette (7) s’est offert une opportunité offensive (10e) et a surtout été provoquer le penalty égalisateur. Ses coéquipiers peuvent lui dire merci! Assou-Ekotto (5,5) a fait le travail sur le flanc gauche et il a eu du boulot tout au long de la seconde période.



Au milieu, Mandjeck (4) a perdu trois ballons trop facilement en première période. Il a manqué de rythme et de précision dans tous ses gestes. Une prestation en pointillés pour celui qui a pris la place de Philipps. Diagne (4,5) aurait pu bénéficier d’un penalty (28e) et n’a jamais su apporter toute son expérience surtout lors du second acte où le FC Metz a été malmené. Il a cédé sa place à Hein (79e). Cohade (5) a manqué de justesse et de clairvoyance dans tous ses mouvements. Sarr (6,5) a provoqué la défense adverse, a pris des coups et a obligé Djidji, Gillet puis Bammou (carton jaune) à fauter sévèrement sur lui. Nguette (4,5) n’a jamais su peser sur la défense adverse et a laissé le flambeau à Erding (65e) : trois minutes plus tard, et avec deux attaquants, Metz a encaissé le but des Canaris.



En attaque, Diabaté (6) n’a pas été servi par ses partenaires. Ses essais (3e et 35e) ont été les seuls éclairs de sa partie avant de réussir avec confiance et maîtrise le penalty grenat. D’où sa note élévée.

Thomas Didillon n'a guère été mis à contribution ce samedi soir.

Photo: AFP

Metz - Nantes 1-1

Stade Saint-Symphorien, pelouse correcte, temps frais, arbitrage de M. Varela, 13.023 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 0-1 Rongier (68e), 1-1 Diabaté (90+1).

Cartons jaunes: Diabaté (33e) à Metz; Djidji (43e), Gillet (56e), Bammou (71e) et Vizcarrondo (90e) à Nantes

METZ: Didillon; Balliu, Bisevac, Falette, Assou-Ekotto; Mandjeck (cap.), Diagne (79e Hein); Cohade, Sarr, Nguette (65e Erding); Diabaté.

Joueurs non entrés en jeu: Kawashima, Rivierez, Signorino, Philipps, Mollet.

NANTES: Riou ; Dubois, Djidji, Diego Carlos, Lima; Gillet (cap.), Rongier, Thomasson (86e Vizcarrondo), Pardo (46e Iloki); Sala, Stepinski (46e Bammou).



Joueurs non entrés en jeu: Dupé, Harit, Oliveira et Nakoulma.