Efficace en début de partie, le FC Metz a réussi à distancer Montpellier (2-0) grâce à un doublé de son nouvel attaquant, Cheick Diabaté. Ensuite, les Messins ont connu de grosses difficultés dans le jeu lors de la seconde période. Un succès qui fait néanmoins le bonheur d’un club qui reste au contact des autres concurrents au maintien.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note: le FC Metz a renoué avec le succès en championnat à Saint-Symphorien et cela ne lui était plus arrivé depuis le 27 août 2016 et la venue d’Angers (2-0). Un événement et un résultat très positif qui permet surtout aux protégés de Philippe Hinschberger de rester au contact des équipes qui joueront le maintien en sa compagnie. Rapidement en action, les Messins ont tout d’abord envoyé Nguette (5e) transpercer l’arrière-garde montpelliéraine puis vu Cohade (10e) délivrer une frappe détournée par le gardien Pionnier avant que Mollet n’ajuste une demi-volée (12e) précise. La logique délivrance interviendra cependant par le nouveau venu en attaque: un centre précis de Cohade au second poteau est repris victorieusement de la tête par Diabaté (1-0, 14e). Une avance méritée pour un ensemble grenat qui va secouer une seconde fois un onze montpelliérain timide sur un corner botté par Cohade et repris de la tête puis du pied par Diabaté (2-0, 19e).



Paradoxalement, les Mosellans vont alors reculer d’un cran et laisser à leur adversaire la possibilité de revenir dans les débats. Moins inspirés, plus sur la défensive, les partenaires de Cohade vont se montrer également moins joueurs et la tête du Montpelliérain Mounié (64e) aurait pu relancer les débats. Si Mollet (87e) s’est lancé seul en attaque, le FC Metz a surtout défendu pendant plus d’une heure. Au final, un succès (2-0) qui va faire un bien fou à un ensemble qui reste sur deux sorties consécutives sans encaisser le moindre but. Le maintien se jouera aussi en ligne arrière.



Un bon 14/20 pour une formation mosellane qui a néanmoins profité de la faiblesse de Montpellier pour s’imposer.

Les joueurs et leur note. Didillon (6/10) a réussi une superbe sortie dans les pieds de Mounié (29e), il a eu chaud (55e), puis s’est bien couché (58e) sur un essai de Skhiri. Il n’a encaissé aucun but en cent-quatre-vingt minutes de jeu en Ligue 1. En défense, Balliu (5) a eu beaucoup de travail sur son flanc droit face à Sessegnon et a été moins en réussite qu’à Nice. Milan (6) a coupé avec autorité et netteté quelques incursions montpelliéraines. Il a raté son dégagement (37e), a été battu dans les airs par Mounié (64e) mais il a constitué une tour solide. Falette (5) a été très discret, moins tonique et moins «chef de bande» qu’à l’accoutumée. Pour la première fois de la saison, il ne s’est pas dépassé dans les duels. Signorino (6) s’est montré costaud sur son flanc gauche, disponible et bagarreur. Victime d’un problème musculaire, il a laissé son poste à Rivierez (83e).



Fallou Diagne s'est montré plus discret que contre Nice.

Photo: AFP

Au milieu, Diagne (5,5) a été discret, bien placé mais pas assez autoritaire. Une première à Saint-Symphorien que l’on espérait plus solide. Philipps (4,5) a perdu des ballons trop facilement (32e et 58e), il en a sauvé un devant son camp (73e) mais tarde à s’imposer à la récupération. Mollet (6) a subi deux agressions de la part de Deplagne (26e et 43e), mais il est dur au mal, et a surtout fait profiter sa formation de son jeu à terre de grande qualité. Nguette (5,5) a bien débuté son match avant de souffrir physiquement et de laisser Jouffre prendre le relais. Cohade (7,5) a une nouvelle fois dirigé le jeu grenat. Il est à créditer de deux passes décisives et d’une présence de tous les instants dans le jeu court comme dans les luttes du milieu de terrain. C’est le chef d’équipe.



En attaque, Diabaté (7) a signé sa première apparition sous le maillot mosellan en réalisant un doublé (14e et 19e). Des débuts très encourageants et un physique qui servira le jeu grenat à l’extérieur. Il n’est pas encore au point physiquement et a cédé sa place à Erding (70e).

Philippe Hinscheberger peut se rassurer, le FC Metz a renoué avec le succès.

Photo: AFP

Metz - Montpellier 2-0

Stade Saint-Symphorien, temps froid, belle pelouse, arbitrage de M. Ben El Hadj, 11 550 spectateurs. Mi-temps : 2-0.

Evolution du score : 1-0 Diabaté (14e), 2-0 Diabaté (19e)

Cartons jaunes : Nguette (65e) à Metz ; Deplagne (43e), Mounié (88e) à Montpellier

METZ : Didillon ; Balliu, Milan (cap.), Falette, Signorino (83e Rivierez) ; Philipps, Diagne ; Cohade, Mollet, Nguette (67e Jouffre) ; Diabaté (70e Erding). Joueurs non entrés en jeu : Kawashima ; Hein, Lejeune, Vion.

MONTPELLIER : Pionnier ; Deplagne (46e Mukiélé), Hilton (cap.), Rémy, Roussillon (46e Passi) ; Sessegnon, Marveaux (63e Camara) ; Ikoné, Skhiri, Lasne ; Mounié. Joueurs non entrés en jeu : Jourdren et Saint-Ruf.