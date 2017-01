(AFP) - A Eibar, on n'a pas de grands moyens mais on a le sens du buzz viral. La formation atypique basque n'a pas son pareil pour conter sur les réseaux sociaux son «histoire» de petit club face aux géants de la Liga.

Il l'a montré en particulier en 2014 en récoltant via une opération de crowdfunding baptisée «Defiende al Eibar» la somme de 1,7 million d'euros. Une manne nécessaire pour mettre le capital social du club, qui n'était que d'environ 400.000 euros, en conformité avec celui exigé pour évoluer en professionnel. Et éviter ainsi une relégation administrative.

L'initiative avait été soutenue à l'époque par le milieu de terrain du Real Madrid Xabi Alonso, qui joue aujourd'hui au Bayern Munich.

«Eibar n'était connu qu'ici. Mais nous avons construit un story-telling et avons été capables de vendre des actions du club dans 69 pays, en Chine, en Russie, aux Etats-Unis, au Mexique, en Argentine ou même à Singapour, au Kazakhstan, en Israël et au Liban», explique l'ancien président du club Alex Aranzabal, à l'origine de cette opération.

«Nous sommes un petit club mais sans complexe et ambitieux», sourit Aranzabal, qui a compris mieux que personne l'intérêt que peut susciter un petit club qui se démène face à de beaucoup plus riches formations, façon David contre Goliath.

Désormais en première division depuis trois ans, Eibar, dont les conférences de presse n'amènent pas des foules de journalistes, a récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec un beau buzz: Interruption d'un point presse avec évacuation du coach José Luis Mendilibar par des employés endossant des combinaisons anti-contamination.

Un mystérieux virus qui était en réalité l'illustration d'une campagne d'abonnements placardée sur tous les murs de la ville et baptisée «le virus Eibar se propage».

Sex-tape et scandale



Eibar a beaucoup fait parler de lui cet automne après la diffusion d'une sex-tape impliquant deux de ses joueurs. Mais contrairement à celle de Mathieu Valbuena dans laquelle Karim Benzema est mis en examen, ici pas de tentative de chantage. Le scandale, qui a fait couler beaucoup d'encre en Espagne, est né début octobre de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant le défenseur Antonio Luna (25 ans) et l'attaquant Sergi Enrich (26 ans) dans leurs ébats avec une jeune femme.

Luna et Enrich ont déclaré dans un communiqué commun regretter la diffusion «sans (leur) consentement» de ces images qui montrait selon eux «un acte intime et privé entre personnes adultes et pleinement consentantes».

L'entraîneur d'Eibar José Luis Mendilibar avait regretté que ce buzz ait relégué au deuxième plan le très bon début de saison du club basque et notamment le nul (1-1) arraché quelques jours plus tôt sur le terrain du Real Madrid.

«C'était mon premier point obtenu comme entraîneur au Bernabeu et le premier point de l'histoire d'Eibar au Bernabeu. Mais cela semble déjà loin et on ne s'en souvient plus», avait-il déploré.