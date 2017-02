(DH) - L'appétit vient en mangeant. Prudent en début de saison, l'US Esch est désormais gorgée d'ambitions. Leader de Promotion d'Honneur avec cinq points d'avance sur Rodange et Hesperange, le promu se met à rêver de BGL Ligue et met tous les atouts de son côté pour parvenir à son Graal. L'Union Sportive a renforcé son secteur offensif, déjà auteur de 27 buts, avec le recrutement de Koceila Ben Chabane (Union Titus Pétange), et Nuno Carvalho ( Mourisquense).

Rodange et le Swift n'ont pas été en reste. Le FCR91 a choisi de prendre Samuel Dog (Progrès) alors que les Rouges de Hesperange ont pris un joueur confirmé Romain Andres (Mamer) et un jeune espoir Luca Duriatti (18 ans). Ce dernier revient au bercail après avoir tenté sa chance à Sarrebruck.

Gérard Mersch, lui aussi, est de retour au bercail puisqu'il a retrouvé le FC Wiltz 71 en quittant le Fola. Hostert n'a pas abdiqué dans sa course à la montée. Les Vert et Blanc ont misé sur deux joueurs étrangers: Yassine Knis (Virton), Laurent Pomponi (Île Rousse). Sandweiler de son côté a fait confiance à deux joueurs plus connus au pays: Hugo da Silva (Käerjéng), Dylan Tavares (Racing).



Des trois formations qui ferment la marche: Mamer, Bissen et Beggen, seul le deuxième nommé a choisi de ne pas apporter de retouche à son effectif.



Les mouvements en Promotion d'Honneur



US ESCH



Arrivées: Koceila Ben Chabane (Union Titus Pétange), Nuno Carvalho (Mourisquense/POR)

Départ: Gabriel Fernandes (Clemency)

RODANGE

Arrivées: Samuel Dog (Progrès), Almir Bishevac



Départ: /

SWIFT

Arrivées: Romain Andres (Mamer), Luca Duriatti (Sarrebruck)

Départ: Abdelhak Maddi (destination inconnue)

SANDWEILER

Arrivées: Hugo da Silva (Käerjéng), Dylan Tavares (Racing)

Départ: /

HOSTERT

Arrivées: Yassine Knis (Virton/BEL), Laurent Pomponi (Île Rousse/FRA)

Départs: Admir Desevic (Mamer), Thomas Fullenwarth (carrière en pause)

WILTZ

Arrivées: Gérard Mersch (Fola), Okenna Onwuzurumba (Patro Eisden/BEL)

Départs: Emko Kalabic (destination inconnue), Joe Peiffer et Pol Peiffer (Wincrange), Pit Scheilz (Mertzig)

ETZELLA

Arrivées: Almir Smigalovic (Union Titus Pétange)

Départs: Cataldo Cozza (destination inconnue)

NORDEN 02

Arrivée: /

Départ: /

GREVENMACHER

Arrivées: Amodou Abdullei (sans club) Donovan Bonet (Canach),

Départs: Omar Ontiveros (USA), Burak Sözen (Wittlich/All), Vic Speller (Mensdorf)

MERTERT-WASSERBILLIG

Arrivées: Alex Pott (Rosport)

Départs: Thomas Beck (Irsch/ALL), Niko Buchheit (Nittel/ALL)

MONDERCANGE

Arrivées: Johnny Amadei (Arlon/BEL), Filipe Macedo (F91)

Départs: Corentin Leduc (fin de carrière), Mehdi Martin (Amnéville/FRA)

MAMER

Arrivées: Admir Desevic (Hostert), Titiane Sakho (CS Oberkorn)

Départs: Romain Andres (Swift), Samir Imessad (Hagondange/FRA)

BISSEN

Arrivée: /

Départ: /

BEGGEN

Arrivées: Robert Feik (Ujpest/HON), Wilfried Tagbo (Whitehawk)

Départ: Benoît Schmit (Ehnen)