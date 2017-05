(ER) - Bob Jungels, Laurent Didier et Ben Gastauer ont rendez-vous ce vendredi avec l'histoire. La 100e édition du Tour d'Italie s'élance depuis Alghero en Sardaigne pour trois semaines de course. Une épreuve qui s'annonce spectaculaire et particulièrement ardue dans sa dernière ligne droite.

Ce n'était plus arrivé depuis de nombreuses années, il y aura trois coureurs luxembourgeois au départ de cette 100e édition. Si Ben Gastauer et Laurent Didier seront au service de leur chef de file, Bob Jungels s'aligne avec ambition et réalisme.



BEN GASTAUER



Pour la quatrième fois de sa carrière après 2011, 2012 et 2013, le Schifflangeois (29 ans) est de retour sur le Giro. "C'est sur cette course que j'ai pris le pouls des épreuves de trois semaines. En 2011, on a tout de suite décroché le podium avec John Gadret, c'était quelque chose de grand. En 2013, Carlos Betancur avait remporté le maillot de meilleur jeune." A l'instar des dernières éditions, c'est le grimpeur italien Domenico Pozzovivo qui sera le chef de file de l'équipe Ag2r.



"C'est un habitué de cette course (11e). D'une manière générale, on aligne une équipe d'expérience avec notamment Hubert Dupont qui fait souvent des Top 20 (5 top 20 en 9 participations), Matteo Montaguti (6e Giro). On doit pouvoir gérer les moments difficiles. D'ailleurs, la dernière semaine s'annonce terrible sans oublier le chrono individuel de la dernière étape. Il y aura du suspense jusqu'au bout. On aura intérêt à garder des forces, l'enchaînement des étapes de montagne risque d'être difficile à digérer. Les leaders n'auront pas intérêt à se retrouver en difficulté sous peine de tout perdre en une journée", estime Gastauer.

Sur un plan plus personnel et malgré un rôle d'équipier, l'ancien vainqueur du Tour du Haut Var espère pouvoir se mettre en évidence. "Depuis le début de saison, ma condition est bonne, j'ai progressé au fil des mois pour aborder cette épreuve dans les meilleures conditions. Ag2r fait toujours du classement par équipes un objectif mais cela va dépendre du déroulement des événements. Je peux être le 3e homme mais c'est vrai que j'aimerais bien passer à l'offensive et pourquoi pas signer un classement sur une ou l'autre étape."

Ag2r: Julien Bérard (FRA), François Bidard (FRA), Clément Chevrier (FRA), Hubert Dupont (FRA), Ben Gastauer (LUX), Alexandre Geniez (FRA), Quentin Jaurégui (FRA), Matteo Montaguti (ITA), Domenico Pozzovivo (ITA).



BOB JUNGELS

Sixième l'an dernier du général, lauréat du maillot blanc de meilleur jeune et porteur de la célèbre tunique rose durant trois jours, le champion national a fait de la course au maillot rose son objectif n°1 de cette première partie de saison. Histoire de mettre un maximum d'atouts de son côté, le Luxembourgeois de la Quick-Step a effectué un stage de trois semaines dans la Sierra Nevada, dans le sud de l'Espagne, avec de nombreuses heures passées sur le vélo.



"Le but était de travailler en haute montagne et j'ai le sentiment d'avoir progressé à ce niveau. Par rapport aux meilleurs grimpeurs, j'espère avoir réduit mon retard. Ce Giro me donnera la réponse", dit-il. Par rapport à l'édition 2016, le niveau de la concurrence sera plus élevé mais cela ne rebute pas l'ancien coureur de l'UC Dippach tout comme le programme qui attend les coureurs durant la troisième semaine de course. "Contrairement à l'an dernier, je devrai sans doute gérer mes efforts", confesse le natif de Rollingen.



Pour la première fois de sa carrière, Jungels (24 ans) pourra compter sur une équipe entièrement dévouée à sa cause. Un subtil mélange d'expérience et de jeunesse puisque Fernando Gaviria, Laurens De Plus et Davide Martinelli s'apprêtent à découvrir une course de trois semaines.



"Après sa performance de l’année dernière, nous allons essayer d’aider Bob à franchir un palier. Le Giro est toujours une course difficile, mais il est prêt. Nous verrons comment les choses se passent et nous ferons un premier point après le chrono de Foligno, même si nous savons que la troisième semaine difficile peut facilement changer le classement général", précise le directeur sportif de la formation belge, Davide Bramati.

Quick-Step: Eros Capecchi (ITA), Laurens De Plus (BEL), Dries Devenyns (BEL), Fernando Gaviria (COL), Bob Jungels (LUX), Iljo Keisse (BEL), Davide Martinelli (ITA), Maximiliano Richeze (ARG), Pieter Serry (BEL).



LAURENT DIDIER

Le Dippachois s'apprête lui aussi à prendre part à l'épreuve italienne pour la quatrième fois de sa carrière après 2010, 2011 et 2016. Lors de sa deuxième participation, il était l'équipier d'Alberto Contador, vainqueur mais par la suite déclassé à cause de son contrôle positif au clenbutérol sur le Tour de France.



"Je me souviens qu'Alberto avait pris le maillot rose à l'Etna et on avait dû batailler pour le conserver jusqu'au bout. C'est chouette d'y retourner." Le rendez-vous avec le volcan sicilien est programmé le mardi 9 mai lors de la 4e étape au départ de Cefalu mais c'est l'autre versant que les coureurs emprunteront pour atteindre le sommet.



Après voir pris part à la 100e édition du Tour de France, il est donc de la partie pour le 100e Giro, qui lui aussi s'élancera depuis une île. "C'est particulier mais la Sardaigne et la Corse sont différentes. En 2013, on avait eu droit à deux journées mouvementées avec la victoire d'étape de Bakelants et la défense de son maillot."



Dès ce vendredi, l'équipe Trek jouera sur deux tableaux avec le Néerlandais Bauke Mollema concerné par le classement général et l'Italien Giacomo Nizzolo pour les succès d'étape. Le champion d'Italie attend encore de décrocher son premier succès d'étape dans cette épreuve. Souvent deuxième (2013, 2014, 2015, 2016), il a été récompensé de sa régularité par deux victoires dans le classement par points de l'épreuve, en 2015 et 2016.



"Je devrais être au côté de Mollema mais j'espère également avoir la possibilité de me glisser dans une échappée. Cette année, la montagne arrive un peu plus tôt que d'habitude, cela donnera peut-être plus de chance aux attaquants", conclut le capitaine de route de la formation américaine.



Trek: Bauke Mollema (NED), Giacomo Nizzolo (ITA), Eugenio Alafaci (ITA), Julien Bernard (FRA), Laurent Didier (LUX), Jesus Hernandez (ESP), Mads Pedersen (DEN), Peter Stetina (USA), Jasper Stuyven (BEL).