(kev) - Match nul pour Jeff Saibene et son équipe Arminia Bielefeld. Contre Greuther Fürth, qui a dû jouer à dix à partir de la 44e minute, Bielefeld a mené jusqu'à la dernière minute. Au classement Bielefeld est avant-dernier. Son retard sur la 15e place n'est qu'un point.

FSV Francfort a perdu sans Maurice Deville contre l'équipe réserve de Mayence (1-2).

Match facile pour Christopher Martins et Lyon II contre Saint-Louis Neuweg. L'équipe de l'international luxembourgeois s'est imposé par 5-1.

Laurent Jans et Waasland-Beveren ont perdu contre St-Trond (0-1). Jans, qui a joué tout le match comme arrière droit, a reçu un carton jaune. C'est la quatrième défaite de Waasland-Beveren dans six matchs dans ces play-offs.

Le match entre Lierse et Malines s'est déroulé sans Luxembourgeois, car Aurélien Joachim et Anthony Moris sont tous les deux blessés, et sans but (0-0). Malines reste le leader avec 13 points, Lierse a 7 points sur son compte.