(tof). Le Lierse, Waasland-Beveren et la réserve lyonnaise ont perdu ce samedi. Pour Laurent Jans et Aurélien Joachim, les ambitions sont quasi réduites à néant dans ce play-off 2.

Le Lierse y a pourtant cru en menant un but à rien à Saint-Trond, mais les Trudonnaires ont refait leur retard pour finalement distancer les Lierrois deux buts à un. Aurélien Joachim a joué tout le match. Avec trois points, les Jaune et Noir font du surplace.

Les choses ne s'arrangent pas non plus pour Laurent Jans et Waasland-Beveren battus pour la troisième fois en trois sorties. Cette fois, ce sont les coéquipiers de l'infortuné Anthony Moris qui se sont imposés deux buts à un au Freethiel. Jans a joué tout le match et a écopé d'un carton jaune. Le FC Malines reste en embuscade dans ce groupe A du play-off 2. Pour Waasland-Beveren les prochaines semaines risquent d'être très longues...

En CFA, la deuxième équipe lyonnaise a été fessée à Auxerre cinq buts à un. Christopher Martins a joué toute la rencontre. L'entraîneur-adjoint des Gones, Gilles Rousset, a critiqué sévèrement son équipe lors de cette sortie dans le cadre de la 26e journée de championnat. Une réaction d'orgueil est attendue samedi prochain contre Montceau.

Aux Etats-Unis, Maxime Chanot et le NewYork City FC ont signé leur première victoire à l'extérieur de la saison à Philadelphie.