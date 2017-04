(LW). Edwin Muratovic a inscrit son premier but sous les couleurs de Virton en D1 belge amateurs. Christopher Martins et la réserve lyonnaise ont cartonné. Maxime Chanot et New York City ont gagné en déplacement.

Edwin Muratovic est radieux. A l'occasion de la venue de Sprimont-Comblain dans le cadre de la 30e et dernière journée de championnat en D1 amateurs, l'entraîneur de l'Excelsior Virton Frank Defays a titularisé pour la première fois l'international Espoirs. Celui-ci n'a eu besoin que de 30 minutes pour débloquer son compteur. Il a été remplacé en deuxième mi-temps. Son équipe s'est imposée 3-0. Troisièmes de la phase classique, les Gaumais disputent le tour final avec le Beerschot-Wilrijk, Dessel et Heist. L'enjeu est relatif puisque seul le Beerschot a demandé et reçu la licence pour monter en D1B. N'empêche ces six matches permettront à l'attaquant de faire ses gammes. Le président du FC Differdange 03, Fabrizio Bei, était présent au stade de Virton. Un rapprochement entre les deux clubs est une éventualité.

En Jupiler League, Laurent Jans et Waasland-Beveren ont perdu contre St-Trond (0-1). Jans, qui a joué tout le match comme arrière droit, a écopé d'un carton jaune. C'est la quatrième défaite du club waaslandien en six matchs dans ce play-off 2.

Toujours dans cette poule A, le match entre le Lierse et le FC Malines s'est déroulé sans Luxembourgeois. Aurélien Joachim et Anthony Moris sont tous les deux blessés. Il n'y a pas eu de but (0-0). Malines reste leader avec 13 points, le Lierse compte sept points.

Opération très moyenne pour l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene à l'occasion de la 31e journée de deuxième Bundesliga. L'équipe locale a été rejointe (1-1) dans les arrêts de jeu par Greuther Fürth alors qu'elle a joué en supériorité numérique pendant plus d'une mi-temps.

Au classement Bielefeld est avant-dernier. Son retard sur la 15e place de barragiste n'est que d'un point.

En troisième Ligue, le FSV Francfort a perdu sans Maurice Deville contre l'équipe réserve de Mayence (1-2).

Christopher Martins et Lyon II ont déroulé en CFA face à Saint-Louis Neuweg. L'équipe de l'international luxembourgeois s'est imposé 5-1. Martins a joué toute la rencontre sous les yeux de Bruno Génésio, l'entraîneur de l'équipe première rhodanienne. La réserve disputera un dernier match dans quinze jours pour boucler le championnat.

En MLS, New York City s'est imposé sur la pelouse de Columbus Crew sur le score de 3-2. Les partenaires de Maxime Chanot, averti à la 79e minute, ont d'abord mené avant de se faire reprendre pour finalement faire la différence après l'heure de jeu grâce au Vénézuélien Herrera et au deuxième but de l'Anglais Harrison. C'est la seconde victoire de la saison à l'extérieur pour New York City.

A noter encore le match nul (0-0) de Sundsvall, toujours privé de Lars Gerson, blessé, à l'AIK Stockholm. La deuxième équipe de l'Eintracht Brunswick, elle, l'a emporté deux buts à un au FC Saint-Pauli. Eric Veiga est entré dans les arrêts de jeu.