Anthony Moris, Laurent Jans et Aurélien Joachim vont se retrouver dans le play-off II de la Jupiler League. Une perspective qui ne doit réjouir que le Beverenois puisque le gardien, depuis longtemps dans le play-off I avec son club du FC Malines, s'est fait éjecter lors de la dernière journée.

Par Christophe Nadin



Le FC Malines et Anthony Moris ne disputeront pas le play-off 1 en Jupiler League. Dans le bon wagon pendant de longues semaines, les Sang et Or ont été coiffés sur le poteau par La Gantoise vainqueur 3-0 des Malinwa lors de la dernière journée de la phase régulière disputée ce dimanche.



Moris est resté sur le banc et jouera le play-off 2 dans une poule de six en compagnie notamment du Standard, de Waasland-Beveren et du Lierse d'Aurélien Joachim. Laurent Jans a joué tout le match avec Waasland-Beveren battu 0-3 à Anderlecht.



On rappelle le principe du play-off 2. Les six équipes s'affrontent deux fois et le vainqueur de la poule A, celle des «Luxembourgeois» affrontera le lauréat de la poule B. Le gagnant de ce duel pourra gagner son ticket européen à condition de battre le quatrième du play-off 1. Ou le cinquième si le quatrième avec l'équipe qui remportera la Coupe de Belgique (Ostende ou Zulte-Waregem).



En France, Chris Philipps est resté le banc du FC Metz qui a dilapidé deux points à Saint-Etienne (2-2). En CFA, Christopher Martins et Lyon se sont inclinés dans les arrêts de jeu au FC Annecy (1-2) mais conservent leur cinquième place. Averti, l'ancien joueur du Racing est sorti après 70 minutes.



Le carton du jour, c'est pour Jeff Saibene et le FC Thoune en Super League. Lugano est reparti du canton de Berne avec cinq buts dans ses valises (5-2). Thoune conforte sa 7e place avec 26 points, soit six de plus que la lanterne rouge Lausanne. Le FC Saint-Gall, sans Mario Mutsch, a pris un point contre Lucerne samedi (1-1) et est cinquième (30 pts).



Aux Etats-Unis, Maxime Chanot et le New York City FC ont vite effacé de leur mémoire leur entrée en matière ratée dans la compétition. Ce dimanche au Yankee Stadium, ils ont balayé DC United quatre buts à rien. L'international a disputé toute la rencontre en charnière centrale.



Bérézina pour les internationaux en Allemagne. Maurice Deville a retrouvé du temps de jeu, mais ses 45 dernières minutes n'ont pas permis au FSV Francfort d'inverser la tendance face au Hallescher FC (0-1). Francfort est 17e avec 28 points.



La deuxième équipe de Brunswick a elle bu la tasse contre Lupo-Martini Wolfsbourg (0-3) en Ligue régionale Nord. Eric Veiga a joué 63 minutes. Sa formation est 15e avec un point d'avance sur le premier relégable. Enfin, Schalke 04 II s'est aussi incliné sans Florian Bohnert contre le SC Wiedenbrück (1-2) et pointe à la 15e place de la Ligue régionale Ouest.