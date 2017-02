(ER) - Aurélien Joachim, buteur, et le Lierse ont repris la tête de la D1B à la suite de leur succès à l'Antwerp. Chris Martins et Jeff Saibene ont été moins heureux: la réserve de Lyon et le FC Thoune ont été battus.



Tous les regards étaient tournés ce samedi vers la D1B belge avec le duel au sommet entre l'Antwerp et le Lierse. Une rencontre qui a donc tourné à l'avantage des Jaune et Noir. Le Great Old abordait ce match avec 1 point d'avance à trois journées de la fin de la 2e phase du championnat.



Le match a rapidement tourné à l'avantage des Lierrois puisqu'après cinq minutes de jeu, Joachim plaçait les visiteurs aux commandes sur une frappe du gauche imparable. Le huitième depuis le début de saison pour l'attaquant luxembourgeois qui a été remplacé à la 81e minute.



Peu après la demi-heure de jeu, la formation d'Eric van Meir enfonçait le clou et Dylan de Belder doublait l'avance des siens (0-2, 34e). Grâce à ce succès, le Lierse reprend la tête du classement et a désormais son sort entre les mains et compte deux points d'avance (25 contre 23 aux Anversois) alors qu'il reste deux matches de championnat. Le Lierse doit encore affronter Lommel et Roulers.

En D1A, Anthony Moris a suivi depuis le banc des réservistes le duel entre Courtrai et Malines. Les joueurs de Yannick Ferrera ont gagné 2-0 et se replacent en ordre utile dans la course au Top 6. Avec 41 points au compteur, Malines est 6e à égalité avec Genk.



En Suisse, le FC Thoune de Jeff Saibene accueillait le leader autoritaire de la compétition helvétique le FC Bâle lors la 20e journée. Sans surprise, les Rhénans ont remporté le match 2-0. Au classement, le club bernois occupe la 9e place avec 19 points, soit deux de plus que la lanterne rouge Vaduz qui se déplace ce dimanche à Sion.

En France, la réserve lyonnaise a été surprise à domicile par l'AS Yzeure 0-1 lors de la 19e journée du groupe C de CFA. C'est un coup d'arrêt pour l'OL qui restait sur six matchs sans défaite (4 victoires et 2 nuls). Chris Martins a été remplacé à la 89e minute et a églament écopé d'un carton jaune après 63 minutes.



En Allemagne lors de la 22e journée en troisième Bundesliga, le FSV Francfort de Maurice Deville a connu une après-midi difficile contre Chemnitzer avec à la clé une défaite 0-3. L'international luxembourgeois n'a pas pris part à ce match. Au classement, Francfort est 14e avec 27 points soit trois de plus que le premier descendant (Zwickau, 24 pts).

Enfin en match amical, Lars Gerson, qui a joué une mi-temps, et Sundsvall ont battu l'AFC Eskilstuna 2-0