(tof). Belle performance pour Laurent Jans et Waasland-Beveren vainqueurs deux buts à rien du Standard à Sclessin lors de cette cinquième journée du play-off 2. Sans Aurélien Joachim, blessé, le Lierse a giflé l'Union Saint-Gilloise à Bruxelles (3-1).

Waasland-Beveren a enfoncé une équipe du Standard qui tombe de Charybde en Scylla et ferme la marche de ce groupe A avec deux points. Le club liégeois, avec Dieumerci Ndongala au coup d'envoi, a fini la rencontre à neuf et a encaissé un premier but à la 53e par Moren puis un second à trois minutes de la fin par Gano.

Ce succès relance le club de Laurent Jans qui compte six points. L'international a joué tout le match.

Le Lierse d'Aurélien Joachim a signé sa seconde victoire en s'imposant au Stade Roi Baudouin face à l'Union Saint-Gilloise trois buts à un. L'international luxembourgeois n'a pas pris part à ce succès. Il souffre d'une blessure aux ischios-jambiers qui ne devrait pas l'éloigner des terrains trop longtemps. Le Lierse compte six points à mi-parcours.

Résultats

Union - Lierse 1-3



Standard - Waasland-Beveren 0-2



Ce mercredi à 20h30

FC Malines - Saint-Trond

Classement

1. Union 10 (5 matches)



2. FC Malines 9 (4)



3. Saint-Trond 7 (4)



4. Lierse 6 (5)



5. Waasland-Beveren 6 (5)



6. Standard 2 (5)